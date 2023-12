De Noelia Vera a Bustinduy: Sumar pesca en el caladero de Podemos para sus equipos en el Gobierno

Pese a no contar ni con una década de vida, Podemos tiene una larga lista de 'exes'. Personas que formaron parte de la creación de la formación en los primeros años y se marcharon por discrepancias manifiestas con su entonces líder, Pablo Iglesias, o por estar desencantadas con la política institucional. También hubo gente que se apuntó después y llegó a ostentar puestos de responsabilidad pero que finalmente también acabó abandonando la formación, en algunos casos para integrarse en otras organizaciones—como Más Madrid o Adelante Andalucía—y en otros para volver a sus ámbitos de trabajos previos a su entrada en política. Aunque todavía hay algunos miembros del Podemos de los inicios dentro de la organización, son más los que se han ido distanciando del proyecto.

Tras la salida de Iglesias del Ejecutivo y de la política institucional y del ascenso de Yolanda Díaz a la vicepresidencia segunda del Gobierno, con el proyecto de Sumar ya en mente, trató de suturar lo que se rompió en Podemos y recuperar a algunos de estos cargos. Un "talento", según afirmaba la propia Díaz, del que no se podía prescindir. La presentación oficial de su candidatura celebrada el pasado mes de abril en Magariños fue, de hecho, un reencuentro de ese primer Podemos. Sin embargo la dirección del partido, ya distanciada de la vicepresidenta, decidió no acudir. Tras muchas discusiones, reproches y ultimátums, finalmente se firmó un acuerdo de coalición para las elecciones del pasado 23J, un matrimonio de conveniencia para no perder frente a las derechas. Se consiguió el objetivo, pero Podemos ya hace meses que hace vida separa de Sumar.

En la organización dirigida por Ione Belarra distinguen a dos categorías de ex: los que se fueron de forma traumática y aireando todas sus discrepancias, como Íñigo Errejón o Ramón Espinar, y los que se despidieron con agradecimientos y buenas palabras en público, como Pablo Bustinduy o Noelia Vera, para dedicarse a actividades ajenas a la política institucional. Errejón es diputado del grupo parlamentario, pero estos dos últimos forman parte actualmente del equipo de Sumar en el Gobierno. Bustinduy como ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo; Vera como directora de Comunicación en la Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo.

La reacción de Podemos, a través de una de sus diputadas en el Congreso, Martina Velarde, da cuenta del estado de ánimo dentro de la formación tras el último fichaje de Díaz. "Cuando intentas construir tu casa con los cimientos del vecino, igual creas alguna grieta en su casa, pero la tuya no la vas a poder levantar nunca", ha lanzado a través de X, antes tuiter. Los morados consideran que recurrir a sus antiguos cuadros forma parte de una estrategia deliberada por parte de la vicepresidenta segunda para tratar de minar su proyecto, aunque según ha podido saber infoLibre Vera no fue su primera opción.

Noelia Vera

Noelia Vera lo fue casi todo en Podemos. Periodista de formación, fue portavoz junto a Pablo Echenique y secretaria de Estado junto a Irene Montero en el ministerio de Igualdad, se marchó de la formación hace dos años alegando motivos personales. Ahora Díaz la ha recuperado para encargarse de la relación con los medios de comunicación. Vera colaboró durante años en La Tuerka, donde coincidió con Iglesias, y desde entonces fue escalando dentro de la organización hasta su marcha en 2021. Ahora ha aceptado ser la nueva directora de comunicación de Díaz, un puesto que hasta ahora ocupaba Virginia Uzal, que pasa a ser jefa de gabinete de la vicepresidenta segunda.

La elección de Vera tiene una carga simbólica muy relevante porque fue una de las personas de máxima confianza de Iglesias, ahora abiertamente enfrentando a Díaz. La relación del exlíder de Podemos y la actual cúpula del partido con la vicepresidenta segunda es prácticamente nula, pese a que Podemos comparte coalición con Sumar en el Congreso. Es más, hay voces que aseguran que Belarra le pidió hace unos meses a Vera que se volviera a incorporar a Podemos y que esta lo rechazó. Por su formación como periodista, cargos de la formación morada que esperaban que tuviera un papel relevante dentro de Canal Red, la televisión online dirigida por Iglesias.

Pablo Bustinduy

Bustinduy ha sido una de las figuras más reconocidas dentro y fuera de Podemos. Diplomado en Ciencias Políticas y especializado en materias de ámbito internacional, dio el salto a la política institucional en 2014, al calor del 15M con la irrupción de Podemos. Fue el coordinador de la delegación morada en el Parlamento Europeo después de que aquel año se hicieran con cinco escaños en la Eurocámara.

Al año siguiente entró en la dirección del partido y logró un escaño en el Congreso. Pese a que trabajó como asesor de Iglesias en el Parlamento Europeo, se alineó en 2017 con los postulados de Errejón en la segunda asamblea estatal de Podemos, la conocida como Vistalegre II. Aquella cita y todo lo que supuso después precipitó su salida de la formación morada en enero de 2019, pese a que la propia dirección de Podemos, con Iglesias al frente, lo situó como su candidato a las europeas. En la campaña electoral del 23J fue uno de los portavoces de Sumar y en la actualidad es el ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo.

Guillermo Zapata

Guillermo Zapata, el que fuera concejal de Ahora Madrid en el primer mandato de Manuela Carmena, abandonó Podemos en 2017 después de que el Comité de Garantías del partido le denunciara por incumplir la carta financiera, es decir, donar parte de su salario a la organización —él lo justificó diciendo que se adhería a la carta económica de Ahora Madrid—. Zapata fue uno los concejales más conocidos del Ayuntamiento de la capital tras verse envuelto en una polémica el mismo día de la investidura de Carmena. Se viralizaron unos tuits de humor negro escritos por el entonces concejal de Cultura y apenas 24 horas el mismísimo The New York Times se hacía eco. Zapata dejó Cultura pero permaneció en el Gobierno municipal.

En la actualidad, según apuntan fuentes de Sumar, pertenece al equipo de discurso de la vicepresidenta segunda. Zapata nunca ha escondido su afinidad por Díaz aunque en los últimos años se ha mantenido en un segundo plano. Tras dejar el Ayuntamiento de Madrid, se ha dedicado a escribir libros el último, No a todo, lo publicó en septiembre de 2023 y narra el tamayazo que se produjo en la Comunidad de Madrid y que arrebató al socialista Rafael Simancas su opción de ser presidente.

José Manuel López

El primer candidato de Podemos en Madrid en los comicios de 2015, José Manuel López, ha vuelto a la política aunque en un puesto más técnico. La pasada semana fue designado como director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García. Además de candidato, López también fue portavoz parlamentario de la formación morada hasta que fue cesado de ese cargo en diciembre de 2016, atrapado por las disputas internas. Su cese fue calificado como "golpe de autoridad" por parte del sector errejonista.

Precisamente fue en la Asamblea de Madrid donde conoció a García cuando esta era diputada Podemos, hasta que se produjo la escisión de Más Madrid. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, López es especialista en ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia, áreas donde ha ejercido parte de su labor profesional. Fue diputado entre 2015 a 2019. Los años posteriores, desde 2020 hasta ahora, ha sido el director de Justicia 2023/PRTR en el Ministerio de Justicia.

Segundo González

Segundo González fue diputado de Podemos por Asturias en 2015 y repitió en el cargo en 2016. Situado en el sector errejonista de la formación, no estuvo en las listas de la formación morado en los siguientes comicios aunque intentó volver a tener un acta ya con la marca de Más País para las elecciones de 2019. Licenciado en Economía, su trayectoria profesional ha estado vinculada a la comunicación corporativa y al asesoramiento económico a entidades de la economía social​.

Según detallan fuentes de Sumar, en este último tiempo ha estado trabajando en la Asamblea de Madrid hasta que ahora Díaz lo ha fichado para el Ministerio de Trabajo. Tras la marcha de Nacho Álvarez, la formación se ha quedado sin su economista de referencia clave para las negociaciones con el PSOE y González podría cubrir ese papel, en consonancia con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y del diputado Carlos Martín, referente económico del grupo parlamentario.