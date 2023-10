Sánchez con bigotito nazi, Felipe VI "cómplice del golpe" y Feijóo y Abascal juntos pero sin foto común

La derecha y la extrema derecha han llevado su batalla contra una posible ley de amnistía hasta las calles de Barcelona. Miles de manifestantes –50.000, según la Guardia Urbana; 300.000, según la organización– han protestado este domingo a mediodía en el Passeig de Gràcia en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) y respaldada por el PP y Vox. Con gritos de "Puigdemont, a prisión", "Sánchez fuera" o "Viva España" y bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación" , también han protestado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, aunque no se han situado en la cabecera. No ha habido tampoco foto conjunta.

Los manifestantes han desplegado una bandera gigante de España y han llevado banderas rojigualdas, de la Unión Europea y algunas catalanas y de la Policía Nacional, así como paraguas rojos y amarillos. Además, algunos participantes han llevado pequeñas banderas de color verde con el logo de Vox, pese a que la organización de la protesta pidió expresamente a los partidos que no llevasen símbolos de sus organizaciones.

Se han visto carteles de "España se vende por votos", además de carteles electorales del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a los que les han pintado cuernos y bigotes. En algún cartel se veía a Sánchez con un bigotito tipo Hitler.

Otro cartel afirmaba "Felipe VI cobarde. Se vende España por cinco votos", y "Sr. Sánchez con golpistas y proetarras", " Ni olvido ni perdón", y también han gritado proclamas como "Viva España", "No en mi nombre. No a la amnistía" y "Yo soy español, español". Uno de los asistentes llevaba también un avión –en referencia al Falcon– con la cabeza de Pedro Sánchez con la nariz alargada de Pinocho.

En la manifestación también han estado presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el de Aragón, Jorge Azcón; todos, del PP.

Por parte del PP también han asistido el líder popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. A Abascal lo han acompañado el secretario general de Vox y presidente del grupo en el Parlament, Ignacio Garriga; la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y otros cargos. Por parte de Cs han participado el secretario general de los naranjas y jefe de la delegación en Europa, Adrián Vázquez, acompañados del resto de diputados en la cámara catalana y otros eurodiputados.

La movilización la han encabezado la presidenta de SCC, Elda Mata; el vicepresidente de SCC, Álex Ramos; el resto de los miembros de la junta directiva, y representantes de la Fundación Joan Boscà y miembros de Societat Civil Balear, Societat Civil Navarra y Societat Civil Valenciana. La manifestación contaba con el respaldo de NEOS, principal organización aglutinadora de la derecha católica dura.

Feijóo: "El PSOE está haciendo un negocio de siete votos"

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la manifestación criticando la ausencia del PSOE: "Lo que falta es el Partido Socialista, que está haciendo un negocio, y el negocio es la presidencia del Gobierno, después de perder, por siete votos independentistas". En declaraciones antes de empezar la marcha, ha dicho que el acto reúne a gente de opiniones distintas pero que sí coinciden en decir "sí a la libertad de los ciudadanos, sí a la palabra dada, sí a la política con principios, sí a la Constitución, sí al Estatut y sí a todos los catalanes que han sido abandonados por el Partido Socialista".

"No se trata de una amnistía que busque la reconciliación. Lo que busca exclusivamente es la presidencia del Gobierno" y una transacción de siete votos para la investidura, lo que ha tachado de involución y decisión reaccionaria. También lo ha calificado de "cacicada impropia de una democracia", y ha insistido en que la inmensa mayoría de españoles rechaza este tipo de negocios, ha dicho textualmente.

"Transacciones económicas no, igualdad ante la ley sí", ha añadido, y ha afirmado que acude a Barcelona a trasladar su compromiso con una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Ante ellos, "no puede haber una élite política privilegiada: unos, para que puedan llegar a la presidencia del Gobierno de España después de perder las elecciones, y otros, para poner precio a su situación jurídica y personal".

Al preguntársele si iba a evitar la presencia del líder de Vox en la misma manifestación, respondió que él acude como un ciudadano más y no por liderar un partido, sino por creer en la democracia: "Ni busco ni evito fotos. Yo a lo que vengo es a defender la igualdad de los ciudadanos". "Si se coincide o no se coincide con otros ciudadanos que piensan de forma distinta es un hecho no significativo", ha añadido.

Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a Sánchez que pueda pactar con independentistas para investirse: "Por siete votos nadie puede cambiar el destino de una nación". En declaraciones antes de la manifestación, también le ha acusado de llevar España "a un callejón sin salida y de una forma tirana". "Es un clamor que lo que están pretendiendo es absolutamente inconstitucional. Podrán retorcer e interpretar la Constitución, podrán retorcer las leyes, pero aquí se han cometido graves delitos contra la unidad de España", ha insistido. "No pueden ahora retorcer la verdad", ha dicho, y ha asegurado que está con los catalanes que apoyan la unidad de España. Ha destacado que ha estado nueve veces en Cataluña desde que es presidenta.

Juan Manuel Moreno, por su parte, ha afirmado que la manifestación no es un acto de siglas políticas sino un rechazo social a romper la Constitución. "La sociedad civil en Cataluña y en España expresa su rechazo a la vulneración de nuestro marco constitucional y al perdón a señores que han roto la Constitución y el Estatuto", ha declarado este domingo durante la manifestación.

Abascal afirma que la amnistía es la "mayor imagen de corrupción posible"

Santiago Abascal ha afirmado que la amnistía es la "mayor imagen de corrupción posible" por parte de Sánchez. En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación, ha asegurado que le avergüenza que se plantee la amnistía a cambio de los votos de los partidos independentistas "para permanecer en el poder".

Abascal ha tachado la amnistía de "agresión a la Constitución y al pueblo honrado", el cual ha afirmado que respeta las leyes incluso cuando no le gustan, y ha asegurado que la amnistía no respetaría la igualdad entre españoles ante la ley.

Ha justificado su presencia en la manifestación para apoyar a los catalanes que considera que están sufriendo y a todos los españoles que ve inquietos ante "un golpe" de Sánchez desde la Moncloa, según él. "En 2017, en las calles, como en Barcelona, y en los tribunales paramos el Golpe de Estado perpetrado por la Generalitat golpista de Cataluña, y en esta ocasión pararemos en los tribunales y en las calles, que nadie tenga ninguna duda, contra la amnistía" , ha añadido.

Bolaños tilda a PP y Vox de "nostálgicos del enfrentamiento"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha tildado al PP y Vox de "partidos nostálgicos del enfrentamiento" por participar este domingo en la manifestación. "Aún recordamos la incompetencia total con la que gestionaron la situación en Cataluña y la herencia catastrófica que dejaron", ha agregado, para insistir en la apuesta del PSOE por el "diálogo, la convivencia y la Constitución".

Partidos nostálgicos del enfrentamiento se han manifestado hoy en Barcelona. Aún recordamos la incompetencia total con la que gestionaron la situación en Cataluña y la herencia catastrófica que dejaron. Nosotros, siempre a favor del diálogo, la convivencia y la Constitución. pic.twitter.com/Fdcswf3B1d — Félix Bolaños (@felixbolanosg) 8 de octubre de 2023

Aragonès: "La manifestación de Barcelona refleja el fracaso de la derecha y la extrema derecha"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que esta manifestación refleja un fracaso de la derecha y la extrema derecha. "Hemos constatado una vez más el fracaso de la derecha y la extrema derecha. La manifestación es la constatación de este fracaso", ha dicho en declaraciones durante un visita a Masquefa (Barcelona).

Lo ha justificado porque "cuando Feijóo, Ayuso y Abascal el único mensaje que tienen para Cataluña es de venganza, es de represión, es de odio, constatan su fracaso". "El fracaso de hoy, de esta manifestación, nos empuja a seguir batallando, más que nunca, con más fuerza, por la amnistía y por la autodeterminación", ha asegurado.

Para él, "ante una derecha y una ultraderecha españolas con un discurso basado en el menosprecio, en el odio, en la venganza, hay una Cataluña alegre, una Cataluña que mira al futuro y que decidirá su futuro en libertad y sin represión".