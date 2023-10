El bloque antiabortista se vuelca contra la amnistía

En las épocas –a veces prolongadas– en que la derecha baja el pulso de la movilización, cuando no encuentra grandes reclamos para salir a la calle, queda un sector de la España conservadora que vence el desaliento y rara vez falla: es lo que podríamos llamar la derecha católica, siempre decidida a dar la batalla en el espacio público contra el aborto y otras amenazas a "la familia", sean el "lobby Lgtbi" o el "adoctrinamiento en las aulas". Incluso en periodos átonos, no suelen dejar pasar demasiados meses sin una convocatoria. Ahí estaban, por ejemplo, en junio de 2022, echando miles de globos blancos al cielo de Madrid para celebrar la sentencia del Tribunal Supremo contra el derecho al aborto en Estados Unidos, al tiempo que pidiendo al Gobierno paralizar todas sus iniciativas "contra la vida".

Este intrincado conglomerado de asociaciones y fundaciones con estructura de muñeca rusa tiene una agenda de prioridades fácilmente identificables: "familia", "vida", "tradición", "nación"... Pero no siempre sus entidades se acoplan bien en el tono, las formas y las medidas. Las hay más institucionales, otras más beligerantes; las hay de revestimiento más científico, otras más apocalípticas. Desde noviembre de 2021, todo este bloque social, con una visión frecuentemente sombría del mundo de hoy en general y de la realidad política española en particular, cuenta con una entidad aglutinadora, NEOS, iniciativa de Jaime Mayor Oreja para dar cohesión organizativa, ideológica y estratégica al movimiento. Hasta ahora, NEOS ha sido más un espacio de producción de contenidos y de organización de foros que de convocatoria de movilizaciones. Pero, esta vez ha hecho un llamamiento a salir a la calle.

¿El motivo? El 8 de octubre, este domingo, la movilización contra la amnistía, contra el Gobierno y contra la negociación con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

Contra "El Proceso"

En una carta a sus miembros y simpatizantes, NEOS celebra la convocatoria de Sociedad Civil Catalana bajo el lema No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación, anuncia su participación y hace un llamamiento a la asistencia "para defender la España de ciudadanos libres e iguales". "En NEOS –afirman– seguimos reiterando que es vital parar el Proceso, aplaudida denominación de Jaime Mayor Oreja que da nombre a la alianza entre socialistas, comunistas y nacionalistas, por el peligro que supone para la convivencia pacífica la aplicación efectiva de su proyecto de ruptura".

El exministro del Interior y miembro del patronato de FAES intenta que se abra hueco en la conversación política el término "proceso" para definir las negociaciones del Gobierno con los independentistas, trazando un paralelismo con el procés catalán, que acabó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la condena o huida de sus principales protagonistas.

"No es el sanchismo, es un proceso más complejo. Su fuerza radica en que no tiene límites. Está formado por partidos unidos por vasos comunicantes permanentes, tienen objetivo y proyecto común, es retorcido por naturaleza" (Jaime Mayor Oreja)



https://t.co/h7ZVaxHiaZ pic.twitter.com/wg7C4wi4dT — NEOS (@NEOS_esp) July 31, 2023

El mensaje de NEOS para la convocatoria es dramático: "Esa batalla trasciende ya [el] ámbito político y convoca a la sociedad en su conjunto. Por este motivo, animamos a todos los ciudadanos, diversos en sus ideologías, pero coincidentes en su preocupación, a que nos acompañen en Barcelona el día 8. Somos conscientes de que, quizá, esta manifestación sea la primera de muchas acciones que tengamos que realizar. Pero es urgente articular un muro desde la sociedad civil en respuesta a los preocupantes acontecimientos que, día sí y día también, estamos viviendo".

María San Gil, otro de los referentes de NEOS, completa el mensaje a los "simpatizantes" de su causa afirmando que es "imprescindible que desbordemos las calles de Barcelona" y "probablemente las de toda España más adelante si fuera necesario" para decir no a la "afrenta", el "oprobio" y al "jaque" a la España de "ciudadanos libres e iguales" que supondrían las cesiones al independentismo. "La amnistía es inconstitucional. Y concederla supone afirmar por la vía de los hechos que las leyes españolas son injustas y que el golpe de Estado y la proclamación de una república catalana fueron correctos y en absoluto perseguibles". Todo por "la ambición de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder", añade San Gil, que cree que hay que pasar "de la queja, de la indignación e incluso del estupor a la acción" y levantar un "muro de contención" ante la "involución democrática" en curso. "Es una obligación moral" ante el "desmantelamiento constitucional", afirma.

De Hazte Oír a Red Madre

¿Qué es NEOS? ¿Quién está llamado a movilizarse cuando NEOS convoca? Las organizaciones promotoras de NEOS son Valores y Sociedad –foro de ideas conservadoras y tradicionalistas en clave españolista–, Queremos –una entidad que se ofrece a recoger todas las cruces derribadas por la Ley de Memoria Histórica– y One of Us.

De esta última, de One of Us, una federación europea de organizaciones de la derecha cristiana, forman parte una cincuentena de organizaciones de toda Europa, entre ellas 17 españolas. Las más conocidas son Hazte Oír, liderada por Ignacio Arsuaga, o Profesionales por la Ética, dos de los puntales de la "batalla cultural" contra los "valores del progresismo", especialmente incisivos en la causa contra el aborto, los derechos Lgtbi y la educación sexual. De One of Us también forman parte Red Madre, que asegura contar con 40 asociaciones y 1.500 voluntarios, y la Federación Española de Asociaciones Provida, que suma 33 asociaciones repartidas por toda España. A estos grupos se suman otros como el Foro Español de la Familia, Cidevida y Aesvida.

NEOS tiene además una red de "aliados" en la que figuran la Asociación Católica de Propagandistas, Concordia Real Española –defensora del legado de Juan Carlos I– y las universidades católicas de Valencia y Ávila.

Aznar y Mayor Oreja, el lunes

Mayor Oreja anhela un clima de movilización social como el que hubo durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Que el exministro haya dado un paso al frente antes de la manifestación del domingo es coherente con su trayectoria de defensa de la unidad de acción de Vox y el PP, liderada por la "sociedad civil". En Barcelona van a coincidir, convocados por Sociedad Civil Catalana, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), aunque no hay prevista foto conjunta. Más allá de las coincidencias en el contenido, hay un sector del PP –al que pertenece Feijóo– reticente a una imagen que recuerde a la famosa "foto de Colón".

Mayor Oreja, además de respaldar la manifestación del 8 de octubre, ha convocado este lunes a un foro de NEOS en Madrid a José María Aznar, quien el pasado 12 de septiembre dio el pistoletazo de salida a la movilización del PP con un discurso llamando a la base "nacional" a salir a la calle. Está por ver qué mensaje lanza Aznar tras el 8M y si marca la agenda de la derecha en la próxima semana.