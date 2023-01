El Gobierno andaluz encarga el asesoramiento a embarazadas al grupo antiabortista Red Madre

La organización Red Madre, uno de los puntales del movimiento antiabortista español, se encarga desde 2021 de asesorar a mujeres embarazadas vulnerables en Andalucía con cargo a los fondos públicos de la Junta. El Gobierno autonómico, presidido por Juan Manuel Moreno (PP), ha concedido entre 2021 y 2022 al menos ocho subvenciones a este grupo, miembro de una federación europea de organizaciones "provida" que preside Jaime Mayor Oreja, para la atención a mujeres gestantes y madres de niños de hasta tres años con escasos recursos.

Los importes concedidos superan los 270.000 euros. El Gobierno andaluz del PP, pese a que ya no depende de Vox, prepara una tercera convocatoria del mismo programa de ayudas. La directora general de Red Madre, Amaya Azcona, asegura que "casi nueve de cada diez mujeres" que acuden a su organización siguen adelante con su embarazo.

El origen: un acuerdo con Vox

Las subvenciones tienen su origen en la colaboración entre el Gobierno andaluz de la pasada legislatura, formado por PP y Cs, y el que fue su apoyo parlamentario, Vox. Un acuerdo de junio de 2019 para que la fuerza de ultraderecha apoyase los presupuestos recogía que la Junta debía crear una nueva subvención para asociaciones dentro de sus servicios para ayudar a las mujeres embarazadas a "llevar adelante su embarazo".

El compromiso se concretó en un programa de ayudas con dos líneas. La primera es para proyectos de "asesoramiento, apoyo y acompañamiento" a embarazadas y madres de niños de hasta tres años. Sus destinatarias son asociaciones sin ánimo de lucro. La segunda es para ayuntamientos y diputaciones que incorporen "la perspectiva de familias" a su gestión. Aunque las dos salen del acuerdo con Vox, es la primera la que está más claramente integrada en la agenda antiabortista del partido de Santiago Abascal.

Más de 270.000 euros para Red Madre

El programa ha contado ya con dos convocatorias, una en noviembre de 2020 y otra en enero de 2022, cada una de ellas con 1 millón de euros para la línea de asociaciones y medio millón para la de ayuntamientos y diputaciones.

¿En qué se han traducido las ayudas a "entidades privadas sin ánimo de lucro"? Una destacada entidad antiabortista, Red Madre, ha sido la que mayor número de concesiones ha obtenido en los procesos de concurrencia competitiva, según la información de la Base de Datos de Subvenciones de la Junta consultada por infoLibre. En total, han sido ocho concesiones, por un total de 270.853,09 euros. Las beneficiarias han sido cinco entidades integradas en Red Madre, concretamente en Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Almería. La adjudicación más alta ha sido de 74.646,26 euros, a Red Madre Sevilla.

Benigno Blanco y "la cultura de la vida"

Constituida en 2007 y con domicilio en Madrid, la matriz Red Madre es una entidad dedicada a "impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad", y a ayudar a las mujeres embarazadas a "llevar a buen término su embarazo", para lo cual se sirve de una red de más 40 entidades locales.

La asociación asegura haber acompañado a "más de 100.000 mujeres" y contar con 1.500 voluntarios. Además de esta tarea, Red Madre hace activismo contra el aborto. Su cuenta de Twitter difunde al menos hasta 2014 mensajes que equiparan el aborto con el "asesinato" o con "matar". El núcleo de su discurso es que España sufre una falta de políticas de apoyo a las mujeres embarazadas, que en muchos casos se ven abocadas a poner fin a su gestación por presiones externas o por una decisión precipitada. "La decisión de abortar no se debe tomar a la ligera", afirma la asociación en su web.

Red Madre es una organización integrada en la tupida malla del activismo católico nacional. Forma parte desde su origen de One of Us, la federación europea de organizaciones contra el aborto, la eutanasia, el feminismo y el reconocimiento de derechos a las personas Lgtbi que preside Jaime Mayor Oreja y que se dedica a tareas de lobby en Bruselas. Junto a Red Madre son integrantes de One of Us grupos como Hazte Oír y Profesionales por la Ética, dos de los más influyentes pilares el activismo católico radical. Red Madre también figura como integrante del Foro Español de la Familia. Precisamente el expresidente del Foro, Benigno Blanco, que asesoró a Federico Trillo para el recurso del PP contra la Ley del Aborto de 2010, forma parte del patronato y de la comisión ejecutiva de Red Madre.

"Información" para evitar el aborto

Las ayudas de la Junta se han dedicado a "la actividad normal" de las entidades integradas en Red Madre, que consiste en dar "información, acompañamiento emocional y apoyo a cualquier necesidad de una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad", explica a infoLibre Amaya Azcona, su directora general, que destaca que Andalucía se une a una línea de ayudas que ya tiene Galicia y que es minoritaria en España.

¿Qué "información" ofrece Red Madre? "Toda la que nos piden", responde Azcona, que incluye ahí "cómo es un parto, qué dificultades hay en la lactancia, dónde formarse, dónde conseguir la renta mínima...". "También", añade, se informa a las mujeres "sobre problemas al abortar o consecuencias del aborto".

Red Madre no ofrece escuchar el latido fetal a las embarazadas, punto central de la polémica en Castilla y León. "Si una mujer quiere, le decimos que lo pida en el médico. Nosotros no tenemos ecografía, no tenemos médico, no tenemos la capacidad, no somos centro sanitario", señala Azcona.

"Muchas mujeres vienen con una presión grande de su entorno para que no continúen. Ellas libremente nos buscan para que las apoyemos en la decisión de continuar. Este sería mi resumen de qué hacemos", explica la directora de Red Madre, que añade que, después de su tarea, casi nueve de cada diez mujeres "continúan el embarazo". En ocasiones, mujeres que abortan después regresan a Red Madre porque "se sienten mal", añade. Azcona asegura que Red Madre ha atendido dentro dentro del proyecto financiado por la Junta "a 300 mujeres embarazadas y/o madres con niños menores de tres años en situación de vulnerabilidad".

1,2 millones de euros y 700.000 más

Las demás organizaciones beneficiadas no tienen un perfil tan alto como Red Madre en el mundo antiabortista. Es más, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), que ha recibido más dinero que ninguna otra –347.471,15 euros en seis concesiones a diversas entidades–, ni siquiera se declara contraria al aborto. Rita Mateos, secretaria general de Afammer, señala como ejemplo que en Almería la ayuda ha sido destinada mayoritariamente a la ayuda a mujeres embarazadas inmigrantes. "No se me ha dado el caso, pero si una mujer me dice que quiere interrumpir el embarazo, soy la primera que la acompaña a donde haga falta", explica.

Otras organizaciones que han recibido fondos sí tienen la lucha contra el aborto claramente integrada en su ADN, como es el caso de dos grupos "en defensa de la vida" en Sevilla y otro en Córdoba. También han recibido fondos de la Junta las comunidades de Adoratrices de Córdoba y Almería y las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación de Linares (Jaén). En total, hay doce beneficiarias, por un importe total en las dos convocatorias de algo más de 1,2 millones. En la segunda línea, la de los ayuntamientos y diputaciones, la Junta ha adjudicado proyectos por cerca de 330.000 euros.

Las ayudas nacen de un empeño de Vox, pero ahora siguen pese a la pérdida de toda capacidad de exigencia parlamentaria del partido de Abascal tras las elecciones de junio, en las que el PP consiguió la mayoría absoluta. El presupuesto de 2023 vuelve a recoger 700.000 euros para las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en defensa de la "natalidad". Es decir, Moreno da continuidad, ya en solitario, a un programa nacido de sus acuerdos con Vox. El Gobierno del PP con mayoría absoluta tampoco ha suprimido el "teléfono de violencia intrafamiliar", otra cesión a Vox en la pasada legislatura.

infoLibre preguntó a la Consejería de Salud por su balance del programa y planes de futuro para el mismo, pero dicho departamento remitió al de Inclusión Social, del que cuelga la Secretaría General de Familias en el nuevo organigrama de Moreno. En Inclusión no hubo respuesta.