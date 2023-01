Cuatro grupos católicos dirigidos por españoles libran en la UE una cruzada contra el feminismo

Una federación europea de organizaciones "provida". Una plataforma internacional contra el feminismo y por la mujer-madre. Una organización obsesionada con meter en las aulas el "pin parental". Otra inspirada por el ejemplo Isabel la Católica. One of Us, Women of the World, Profesionales por la Ética y Enraizados tienen mucho en común: su defensa de la llamada "familia natural" –es decir, del matrimonio heterosexual con hijos, lo "tradicional"–, su lucha por la financiación pública de la educación concertada católica –lo que llaman "libertad de educación"–, su reivindicación antifeminista del rol tradicional de la mujer, su beligerancia contra la izquierda...

Y dos rasgos más: uno, que son entidades registradas como lobbies en la UE, donde tratan de impulsar políticas en línea con su ideario ultracatólico; dos, que las organizaciones o bien son españolas o bien tienen como máximos responsables a figuras españolas del movimiento integrista.

El papel de estas cuatro organizaciones es indicativo de la ambición política del movimiento ultracatólico español, que tiene un creciente peso internacional y ha fijado sus ojos en las instituciones europeas. Felipe G. Santos, investigador postdoctoral de la Universidad de la Ciudad de Londres, explica por qué la UE es un escenario óptimo para el despliegue de este tipo de grupos: "A pesar de que la UE no tiene demasiadas competencias en temas de género y derechos de las mujeres, una práctica común entre los lobbies es intentar introducir sus temas en legislación que aparentemente no tiene mucho que ver con ello. Así, intentan limitar el apoyo a políticas de planificación familiar a través de las políticas de ayuda al desarrollo. Estas prácticas también se han hecho en la comisión de industria o de comercio internacional". Además, añade, la UE permite a este tipo de grupos "enterarse fácilmente de la evolución política en cada país en los temas que les interesan" e "incidir sobre ella, porque entre los eurodiputados hay mucha gente con gran influencia". La tercera ventaja de actuar en la UE es que permite "crear redes".

Santos y su colega Dorit Geva, catedrática del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Centroeuropea, ya alertaron en un reciente trabajo de las técnicas de penetración usadas por el movimiento contrario al feminismo y los derechos Lgbti en la Eurocámara. En su investigación analizaron el papel de 39 grupos, entre ellos One of Us y Profesionales por la Ética. "Los lobbies están ganando peso en la UE. Bruselas es la segunda ciudad en la que se destina más dinero a la incidencia política, después de Washington. Y dentro de esta tónica general, los lobbies ultras también están creciendo de manera considerable, gracias a toda la financiación que reciben tanto desde Rusia como desde EEUU. Desde 2013, los lobbies ultracatólicos no han parado de crecer tanto en número como en tamaño y profesionalidad", afirma Santos en una consideración general, no referida específicamente a los cuatro grupos que detalla este artículo.

infoLibre preguntó a las cuatro entidades por escrito detalles sobre actividad en la UE. Sólo respondió Profesionales por la Ética, que explicó que su actividad en Bruselas es "mínima" y tiene un coste de unos 3.000 euros anuales. "En estos años hemos mantenido relación con diversas asociaciones internacionales de perfil parecido al nuestro", señala la organización, que afirma que no ha celebrado reuniones con eurodiputados.

La federación europea que lidera Mayor Oreja

De las cuatro citadas, la organización con más peso político es One of Us, una federación europea de entidades "provida" –contra el aborto y la eutanasia–, a favor de la familia tradicional, contra la educación sexual y contra el reconocimiento de derechos de las personas Lgtbi. La integran un total de 48 entidades de 20 países europeos. España es el país que más aporta, un total de 17, entre ellas faros del activismo católico derechista como la Fundación Familia y Dignidad Humana –donde coinciden cargos del PP y Vox en rechazo del aborto incluso si hay violación–, Hazte Oír –con acreditadas conexiones con la órbita del Kremlin–, Valores y Sociedad –presidida por el exministro de Interior español Jaime Mayor Oreja–, Profesionales por la Ética –próxima a Hazte Oír y Abogados Cristianos–, Foro de la Familia y Red Madre –dos clásicos del movimiento provida–.

Figura como presidente de One of Us el propio Mayor Oreja, que junto a Ignacio Arsuaga –Hazte Oír-Citizen Go– es reconocido como una de las voces más autorizadas del movimiento católico radical a nivel internacional. Organización defensora del modelo político y social de Viktor Orbán en Hungría, One of Us tiene una firme vocación de influencia en la UE. Su propia sede está en Bélgica, concretamente en la localidad de Saint Ghislain. No obstante, su oficina de relaciones con la UE tiene domicilio en la madrileña calle Montalbán. La persona jurídicamente responsable de la entidad es también española: Ana del Pino, coordinadora de One of Us, responsable de las relaciones con la UE.

One of Us dedica ocho personas a actividades de presión ante las instituciones europeas, según figura en el registro. Allí señala que su "misión" es la defensa de "cada vida humana desde la concepción a la muerte natural". La entidad, que figura inscrita como lobby desde julio de este año aunque recoge actividades anteriores, señala como políticas objeto de seguimiento aquellas que pretenden la "legalización del aborto", así como las que implican la "experimentación" con células humanas. One of Us celebró en Bruselas en mayo una "convención por el futuro de Europa" centrada en el rechazo al aborto. También participó en un foro en Madrid en diciembre de 2021 organizado por Vox y el grupo de Conservadores y Reformistas, al que pertenece el partido de Santiago Abascal. One of Us se ha movilizado contra el llamado "informe Matic", que pretende garantizar el derecho al aborto. El lobby de Mayor Oreja colabora con la Comece, el grupo de presión de las diócesis europeas, al que la Conferencia Episcopal Española dedicó 130.000 euros en 2021. Ambos incluyen en sus acciones de lobby las reuniones con eurodiputados.

No se trata del único empeño organizativo de Mayor Oreja. Si One of Us es su iniciativa para cohesionar el movimiento "provida" y contra la "ideología de género" a escala europea, en Political Network for Values –donde es presidente de honor– se entrelazan políticos conservadores europeos con americanos del norte y el sur, compartiendo apoyo a las políticas de Orbán y de los Estados republicanos de EEUU. Por último, NEOS, también apadrinada por Mayor Oreja, intenta convertirse en un referente conservador en España, dotando de cohesión organizativa y discursiva al movimiento.

"Esposa y madre" es "lo que me define"

Con sede en Pozuelo de Alarcón, habitual de los listados de municipios más ricos de España, Women of the World (WoW) es una plataforma internacional de organizaciones que reivindican el rol tradicional de la mujer, oponiéndose a lo que llaman "feminismo radical". Se presenta como una red apoyada por 146 ONG de 47 países, que suscriben una declaración según la cual "en los países occidentales las mujeres son hoy discriminadas por su maternidad". Las organizaciones fundadoras son la española Profesionales por la Ética, la belga Woman Attitude y la francesa Femina Europa. Entre las asociadas está Citizen Go, rama internacional de Hazte Oír.

La coordinadora general y máxima responsable de WoW es Leonor Tamayo, que se presenta como "esposa y madre de diez hijos". "Eso es lo que realmente me define", dice. Se trata de una figura ya clásica del activismo católico español, donde lleva dando que hablar al menos desde 2007. Entonces tanto ella como su marido presentaron en el colegio de sus hijos, un concertado en Pozuelo, una declaración de objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. "La muestra de lo que va a ser la Educación para la Ciudadanía es que las organizaciones de homosexuales [...] acaban de recordar que esta materia escolar es importante como avance [...]", alegaba para justificar su insumisión. Tamayo fue en 2015 la anfitriona de un significativo homenaje: el brindado por Profesionales por la Ética, organización de la que proviene, a los diputados más antiabortistas del PP, enfrentados con Mariano Rajoy. Allí estaba la diputada del PP Lourdes Méndez, hoy en el Congreso con Vox y el miembro del partido con mayor peso en el lobby ultracatólico. Acudieron a aquel homenaje figuras hoy destacadas de Vox –entonces un partido marginal– como Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

La coordinadora general de WoW es tanto la persona jurídicamente responsable de la organización como la encargada de las relaciones con la UE, en cuyo registro de transparencia figura desde 2018. WoW, que dedica cuatro personas a tareas de lobby, se presenta en el registro de la UE como "la voz de las mujeres que hablan en términos de mujer". Su misión: "Evitar que desde las instituciones y organismos internacionales, o desde los gobiernos nacionales, se promulguen leyes o resoluciones que ignoren, anulen o desprecien la identidad femenina, el valor y la dignidad de la maternidad, o la dedicación prioritaria a la familia". También "devolverle a la mujer su verdadera y completa identidad, en complementariedad con el hombre". La entidad se declara con "interés" en iniciativas de la UE como el "compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019" o "plan de acción de género 2016-2020". Entre sus actividades cubiertas por el registro de la UE figuran un "informe sobre mobbing maternal o el "proyecto 1.000 maneras de ser mujer".

Un ariete por el "pin parental"

Profesionales por la Ética, además de pertenecer a Women of the World, es una organización registrada por sí misma como lobby en la UE desde 2014. Nacida en 1992 tras la IV Jornada Mundial de la Juventud en Czestochowa (Polonia), bajo la inspiración de Juan Pablo II, tiene entre sus fines combatir "la cultura de la muerte y la ideología de género". Es una de las organizaciones que más ha empujado para convertir el "pin parental" en un ariete de Vox. Ha estado vinculada a Profesionales por la Ética Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid.

Con sede –también– en Pozuelo, el presidente de Profesionales es el consultor Miguel Gómez de Agüero, que a su vez es la persona jurídicamente responsable de la entidad y su encargado de relaciones con la UE. La entidad, con dos personas dedicadas a trabajos de presión e influencia en la UE, se declara interesada en las políticas que tengan relación con los siguientes temas: "derecho a la vida, derechos de la familia, libertad de educación, protección del menor, libertad y objeción de conciencia profesional". Dentro de sus actividades como lobby ante la UE registra una campaña "contra las leyes autonómicas sobre la igualdad y no discriminación de LGTB", divulgación a favor del "pin parental" o "concienciación sobre la eutanasia".

Contra la ofensa religiosa

Enraizados es una organización próxima a Hazte Oír, Profesionales por la Ética y la Asociación Española de Abogados Cristianos. Se trata de uno de los terminales más activos del movimiento, integrado tanto en Women of the World como en las plataformas Pin Parental y Los 7.000, esta última contra la eutanasia.

Su afán principal es defender los símbolos religiosos de toda ofensa, lo que ha llevado a Enraizados a denunciar a las activistas de Femen por su irrupción sin camiseta en una marcha católica, a recoger firmas contra la colocación de la conocida como "estatua del diablillo", en Segovia, y a lanzar campañas contra la exhumación de Franco, contra la posible expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y contra el hipotético derribo de su gigantesca cruz. He aquí otras campañas de Enraizados. "Firma: Metro de Madrid dará pases gratuitos a transexuales. ¿Por qué a ti y a mí no?". "Defiende la libertad religiosa y de expresión ante los ataques injustificados y totalitarios al obispo de Granada por publicar Cásate y sé sumisa". "PSOE y Podemos quitan la Misa de TVE. Pide al Defensor del Pueblo que defienda a los católicos".

Enraizados se declara inspirada por el legado de Isabel La Católica, cuya "reivindicación" es "la mejor forma de iluminar algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos". ¿Por qué? "En Isabel encontramos un ejemplo práctico del papel de la mujer, esposa, madre, trabajadora (como Reina)". La asociación imparte cursos de "doctrina social de la Iglesia" y "matrimonio, sexualidad y familia", porque "llegó la hora de devolverle a la sexualidad su contexto: ¡el del amor fiel y comprometido!". Al activismo contra el aborto y la eutanasia, contra el "lobby gay" y el "adoctrinamiento" en las aulas, Enraizados suma la glorificación del pasado español.

Con sede en Madrid, Enraizados está inscrita como lobby en la UE desde 2017. Su presidente es José Castro, jurídicamente responsable de la organización ante la UE ¿En qué políticas se interesa? En las que tienen que ver con la "libertad religiosa" en España y China, con la "migración", con la "solidaridad e integración de los refugiados", con la "libertad de educación", con la "defensa de los cuidados paliativos frente a la eutanasia", con la "defensa de la familia" y con la "protección de toda vida humana". Dentro de actividad como lobby, a las que dedica una persona, Enraizados ha desarrollado acciones como "peticiones por la defensa de la libertad religiosa, la libertad de educación y la defensa de la vida", la publicación del libro Hogares de amor y perdón y un estudio sobre "cristianofobia en Nigeria".