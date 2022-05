Parlamentarios y altos cargos del PP dirigen una fundación contra el aborto incluso si hay violación

Siete parlamentarios, altos cargos y dirigentes autonómicos del PP forman parte de la cúpula de una fundación española que rechaza el aborto incluso en caso de violación. Familia y Dignidad Humana apoya las "leyes de latido fetal" de los Estados más conservadores de EEUU, con respaldo expreso a la norma de Texas, extrema incluso para los estándares del Partido Republicano. Para Familia y Dignidad Humana, el aborto es "un asesinato" incluso si hay violación. El senador Javier Puente, presidente de la fundación, para quien el aborto es un "genocidio", se muestra como un entusiasta de las políticas provida más radicales del Partido Republicano y de los Gobiernos nacionalistas de Hungría y Polonia, país del que aplaude su "prohibición casi total" del aborto.

Junto a Puente figuran en la dirección de la fundación otros dos senadores y el portavoz adjunto en el Congreso, José Ignacio Echániz. A ellos se suman dos altos cargos de la Comunidad de Madrid. En la dirección aparece el presidente del PP catalán y la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, diputado autonómico y senadora, respectivamente. No sólo hay políticos en activo del PP, también dos de Vox.

Consultado por infoLibre, Puente invoca la tradición humanista cristiana recogida en los estatutos del PP para afirmar que sus posiciones tienen cobertura en el partido. "Un partido no es una secta", afirma. Coincide Echániz: "El PP no es monolítico".

La dirección nacional del PP, que dirige Alberto Núñez Feijóo, no respondió a las preguntas de infoLibre [ver La Caja Negra al final del artículo].

Premio Hazte Oír, presidente de la fundación y senador

El presidente de Familia y Dignidad Humana desde junio 2021 es Javier Puente (Santander, 1976), senador del PP por Cantabria, que sucedió en el cargo a la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio, destacada referente del partido de Santiago Abascal en el movimiento católico provida.

Puente, que ya fue senador en la anterior legislatura y diputado entre 2011 y 2015, se significó dentro de la corriente más antiabortista del PP en el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando la ley que preparó y finalmente acabó llevando a la dimisión a Alberto Ruiz-Gallardón hizo aflorar las dos sensibilidades del partido sobre este tema.

A diferencia de los diputados provida que rompieron definitivamente con el PP ante lo que juzgaron una traición de Rajoy a los principios del partido –caso de Méndez Monasterio–, Puente se mantiene en las filas de la formación que ahora dirige Feijóo.

El senador cántabro, premio Hazte Oír en 2016 cuando era vicepresidente de Familia y Dignidad Humana, no oculta sus posiciones sobre el aborto. "Prefiero estar en la cárcel que en silencio", suele decir. El presidente de Familia y Dignidad Humana se refiere al aborto como "matar al ser más indefenso" e "inocente", una práctica a la que eleva a la categoría de "genocidio". El senador del PP es explícito en su respaldo a las llamadas "leyes de latido fetal" de Estados Unidos, como ha hecho con las de Carolina del Sur y Texas.

👏👏#Buenanoticia Carolina del Sur prohíbe abortar tras detectarse el latido y son ya 12 estados con esta ley provida. #síalavida pic.twitter.com/ToJ5WnyqKk — Javi Puente (@JaviPuente1976) February 20, 2021

Hay esperanza. #Buenanoticia

La “Ley del Latido del Corazón” de Texas entra en vigor. La vida de los bebés de 6 semanas o más de gestación estará protegida. Un importante paso en defensa de los derechos humanos y nuestro principal derecho, la vida. #sialavida #Apoyomaternidad — Javi Puente (@JaviPuente1976) September 2, 2021

Se trata de normas para prohibir los abortos a partir del momento en que puede detectarse actividad cardiaca en el embrión, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas. La aprobación de normas así en diversos Estados ha suscitado un intenso debate político, social y jurídico. La de Texas es considerada –junto con la de Oklahoma– una de las leyes más duras de entre las de "latido fetal". Dicha norma no fija excepciones en caso de violación o incesto. Así lo recogen las noticias compartidas en Twitter en apoyo a la ley por Familia y Dignidad Humana y su presidente. Puente aplaudió en mayo de 2021 una información de La Razón que detallaba sobre la norma tejana: "[Con la ley de Texas] no importa si fue producto de una violación o un caso de incesto, la mujer deberá dar a luz a su hijo".

Familia y Dignidad Humana le dio apoyo a la norma acompañando de un elogio una información sobre la norma, que "prohíbe abortar a partir de las 6 semanas de gestación aunque una mujer haya sido violada".

#Texas nos ha enseñado que es posible revertir la agenda anti vida que reina en la mayoría de países del mundo. #SiALaVida https://t.co/sQv9CxOle2 — Familia y Dignidad Humana (@FDHumana) September 7, 2021

Su historial de mensajes muestra una organización con posiciones que generan dudas sobre su compatibilidad con la "moderación" que reivindica el PP, sobre todo con Feijóo. El aborto, según Familia y Dignidad Humana, sigue siendo un "asesinato" incluso en caso de "violación".

Familia y Dignidad Humana y Puente como su presidente muestran también respaldo a las políticas "en defensa de la vida y la familia" y contra la "ideología de género" de los gobiernos de Hungría y Polonia. Puente se muestra como un entusiasta de las políticas de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y de Mateusz Morawieck, su homólogo polaco. De Polonia, Puente aplaude su "prohibición casi total" del aborto.

Political Network of Values

El presidente de Familia y Dignidad Humana no sólo tiene una posición relevante en el movimiento provida español, sino que también ha ascendido en su red internacional. En noviembre entró a formar parte del consejo asesor de Political Network for Values, una organización de políticos de la derecha cristiana de EEUU, Latinoamérica y Europa.

El presidente de honor de Political Network for Values es el exministro Jaime Mayor Oreja. De la organización forman parte referentes provida de todo el mundo, entre ellos el español Ignacio Arsuaga, al frente de Hazte Oír y Citizen Go. Political Network for Values hace activismo a favor de las "leyes de latido fetal".

Senadores, diputados, altos cargos y dirigentes del PP

Además de Puente, hay al menos seis representantes electos y cargos públicos más del PP que forman parte de la cúpula de Familia y Dignidad Humana. Todos son vocales salvo una, que es portavoz.

– Jose Ignacio Echániz, diputado por Guadalajara y portavoz adjunto del PP en el Congreso. Llevó la voz del partido durante el debate sobre la Ley de Eutanasia, a la que el PP se opuso y que incluso recurrió ante el Tribunal Constitucional.

– Ana Camíns, senadora por designación de la Asamblea de Madrid y secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid.

– Rodrigo Mediavilla, senador por Palencia.

– Alejandro Fernández, presidente del partido de Cataluña y diputado en el Parlament.

– Rocío López, comisionada de Gobierno para la Atención a las Víctimas de Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Es la portavoz de Familia y Dignidad Humana.

– David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de Madrid. El exalcalde de Alcorcón también se ha mostrado a favor de la ley de Texas.

infoLibre preguntó a todos los citados si las posiciones descritas, como el rechazo al aborto incluso en caso de violación y el apoyo a las conocidas como "leyes de latido fetal", eran las suyas y si podían chocar con las del PP. Echániz, a través del equipo del PP en el Congreso, afirma: "El PP es un partido de amplio espectro, no monolítico, en el que existen distintas sensibilidades pero siempre ha defendido la cultura de la vida". El grupo del PP recuerda que Echániz, como médico afiliado a la formación desde 1983, "siempre ha defendido el derecho a la vida por motivos humanísticos, bioéticos, de dignidad humana y antropológicos [...]". "Entre otras muchas cosas –recuerda el PP–, fue responsable de la puesta en marcha de la Maternidad de O’Donnell, fue responsable del Plan Estratégico de ayuda a la Familia y también del Programa Operativo de apoyo a la Maternidad de Castilla-La Mancha [...]".

David Pérez contestó a través de su equipo de prensa oficial: " [Pérez] siempre se ha definido como provida y su posición por tanto es la del compromiso en la defensa de la vida, la protección del ser humano no nacido y el apoyo a las mujeres con dificultades a consecuencia de su embarazo con la creación de recursos y medidas positivas de apoyo a la familia y a la natalidad, desde el respeto siempre a todas las personas".

Rocío López afirmó que su opinión sobre el aborto, dijo, "no interfiere" en su "labor" institucional, en la que también defiende la "vida" al ser Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo". "En coherencia con mi defensa de la vida como esencia de mi actual responsabilidad, defiendo mis principios e ideas desde aquellos espacios democráticos que considero siempre en pro de la vida y de la libertad", añade López, que considera que "el aborto no es un derecho de la mujer". "Es –afirma– un gran y triste drama tanto personal como social y creo que todos debemos contribuir a paliar y ayudar desde posiciones éticas, dignas y no fáciles, como manifiesta tanto la comunidad jurídica o las diferentes culturas".

Los senadores Camíns y Mediavilla declinaron expresamente responder. infoLibre no recibió respuesta de Alejandro Fernández, del que trató de recabarla a través del PP catalán.

Dos provida de Vox y exparlamentarios del PP

Junto a todos ellos son vocales dos figuras de Vox relevantes en el activismo provida: 1) Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Murcia del partido de Santiago Abascal. Entre 2004 y 2015 ocupó escaño por el PP. Es el alma máter y anterior presidenta de Familia y Dignidad Humana. Encarna las posiciones más rigoristas de Vox contra el aborto, la eutanasia y la "ideología de género" y defiende que el "matrimonio natural" es sólo entre hombre y mujer. 2) Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de Madrid y portavoz del partido en la Asamblea.

Lo que más abunda en la dirección de Familia y Dignidad Humana son antiguos representantes del PP en las Cortes. Ahí están los exsenadores Gari Duran (vicepresidenta), Luis Peral (secretario), Beatriz Elorriaga y José Ignacio Palacios. Y también los exdiputados Ángel Pintado (tesorero), José Eugenio Azpiroz, Antonio Gutierrez Molina y Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior y está ahora implicado en el caso Kitchen, pendiente de juicio. También es vocal de Familia y Dignidad Humana Carlos Salvador, exdiputado de UPN.

Javier Puente afirma que la asociación, fundada en 2008, cuenta con más de un centenar de miembros, entre los que está –aunque no en la dirección– Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la federación europea One of Us, así como portavoz de la plataforma NEOS. Todo un referente de la derecha antiabortista.

Puente: "Un partido no es una secta"

En conversación con infoLibre, Puente se reafirma en su apoyo a las leyes de "latido fetal" en EEUU. "Nos parecen unas buenas leyes provida, que avanzan en la dirección de progreso que queremos. Una sociedad de progreso es aquella que defiende la vida y a los más débiles", explica. En cuanto al borrador de sentencia del Supremo de Estados Unidos, que tumba el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, señala que se trata de "un paso más" en la línea de defensa de la vida.

El senador niega que sus posiciones o las de la asociación choquen con la postura del PP. "Un partido no es una secta. No somos monolíticos, somos personas. Ahí está la riqueza de la sociedad, en su pluralidad", señala Puente, que recalca que los estatutos del PP recogen la defensa del "derecho a la vida" y atribuyen al partido una "perspectiva humanista cristiana". Además, subraya que su moción por un "plan de apoyo a la maternidad", todavía pendiente de debate, cuenta con el apoyo de su grupo en el Senado.

Hay un punto en el que infoLibre insiste por escrito. ¿Es compatible con el PP incluso el apoyo a las "leyes de latido fetal"? ¿Y el rechazo al aborto en caso de violación? Puente ofrece una extensa respuesta [ver aquí completa], sin entrar en el detalle de los mensajes desglosados en este artículo. Sus ideas centrales son: "Existen [en el PP] muchas sensibilidades y ahí radica parte de su fuerza, ya que la sociedad española es [...] diversa [...]. Pero en nuestro día a día nadie coincide al 100% con las ideas de un partido, ni de su pareja, ni de sus padres, ni de sus amigos". "[...] Podemos hacer un achaque a esas feministas que siempre están con el apoyo a la mujer y, realmente, cuando más apoyo necesita una mujer, que es cuando está embarazada [...] se la deja abandonada".

