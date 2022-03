Hazte Oír mantiene su conexión con la órbita de Putin a través de un propagandista homófobo ruso

Citizen Go, el brazo internacional del grupo católico radical Hazte Oír, mantiene en su cúpula tras la invasión de Ucrania a Alexey Komov, propagandista internacional del Kremlin y de la Iglesia ortodoxa con contactos en la élite económica rusa. Komov, que ha defendido que la homosexualidad es un "pecado", es el nexo entre Hazte Oír y el oligarca y financiador del movimiento antifeminista Konstantin Malofeev, sancionado por aportar dinero a fuerzas prorrusas en Ucrania. Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y Citizen Go, llegó a solicitar 100.000 euros a Malofeev, según ha desvelado Wikileaks.

Hazte Oír-Citizen Go no responde a la pregunta específica de si ha sido financiado por Malofeev. Este periódico también preguntó a Vox, con relación con Hazte Oír desde su origen en 2013, si había recibido dinero de las organizaciones de Arsuaga. El partido de Santiago Abascal tampoco respondió [ver La Caja Negra al final del texto].

Halagos a Putin

Que Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y Citizen Go, ha exhibido posiciones alineadas con Putin es un hecho demostrable. En Twitter mantiene numerosos mensajes de sintonía o de respaldo al presidente ruso. ¿Ejemplos? Arsuaga ha difundido un artículo negando que Putin persiga a los homosexuales (julio de 2013) para meses después difundir una carta abierta de Scott Lively, autor de La esvástica rosa. Homosexualidad en el Partido Nazi, que agradece a Putin su "postura firme e inequívoca" contra la "lacra" de la homosexualidad (octubre de 2013). "Cada vez es más claro que Rusia se ha convertido en defensor de la familia y el matrimonio, en un mundo cada vez más anti-familia", escribía Arsuaga en septiembre de 2014. Unos meses antes compartía el artículo ajeno titulado Rusia se preocupa por sus hijos, en el que se celebra la ofensiva de Putin contra el "lobby gay": "Ese gran país está dando algunas lecciones al mundo, y muy especialmente a Occidente".

El jefe de Hazte Oír, que ha dado testimonio de al menos una visita a Rusia, en 2009, dejó escrito en noviembre de aquel año: "Rusia y Corea ganan a España en derechos humanos". En julio de 2011 celebraba: "Bien por Rusia! La publicidad abortista deberá informar sobre los graves riesgos para la mujer". Dos años después, en agosto de 2013, difundía el artículo de Jorge Soley El necolonialismo progre contra Rusia.

Para entonces, agosto de 2013, Arsuaga ya había empezado sus tratos con radicales rusos en la órbita de Putin.

Malofeev, Komov y Arsuaga

Todos estos mensajes nos acercan al retrato ideológico de Arsuaga, feroz opositor al aborto, al feminismo y a la "ideología de género". Se trata de una visión que encuentra fácil acomodo en el modelo de Putin. No en vano, el nacionalismo moralmente reaccionario ruso ha seducido a múltiples líderes de la extrema derecha europea, que ahora tras la invasión de Ucrania se esmeran en borrar o disimular las huellas.

A diferencia de Santiago Abascal y del dirigente de Vox en Barcelona Jordi de la Fuente, Arsuaga mantiene accesibles las huellas de su sintonía con Putin incluso después de la anexión de Crimea en 2014. En realidad, tiene razones para no molestarse en borrar, porque hay otro rastro más significativo y más difícil de eliminar, que sale directamente de Rusia y llega hasta el mismísimo patronato de Citizen Go.

El Foro Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF, por sus siglas en inglés), en un informe titulado La punta del iceberg publicado en agosto de 2021, desveló que Hazte Oír está conectado con un oligarca ruso a través de uno de los referentes de Citizen Go, el entusiasta de Putin de discurso homófobo Alexey Komov.

El estudio del EPF, un análisis de las actividades y el dinero del movimiento católico radical en Europa, pone el foco en dos oligarcas rusos, Vladimir Yakunin y Konstantin Malofeev, a los que atribuye un papel destacado en la financiación de actividades antifeministas, anti-Lgtbi y contra la "ideología de género" en Europa entre 2013 y 2018.

De los dos, el que pone sobre la pista de Arsuaga es Malofeev, fundador de la inversora Marshall Capital, al que el informe del EPF atribuye un patrimonio de más de 200 millones de euros. ¿Qué sabemos de Malofeev? El Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe de agosto de 2021, lo considera un "apoderado de las prioridades del Kremlin en Europa, patrocinando reuniones y conferencias de partidos ultraconservadores, así como financiando directamente a políticos y creadores de opinión que critican los valores liberales". EEUU recalca que Malofeev ha sido sancionado "por financiar fuerzas respaldadas por Rusia en Ucrania". Malofeev, promotor de plataformas propagandistas al servicio de la Rusia de Putin, figura como presidente de Katehon, un think tank creado en 2016 que según el EPF sirve a la "injerencia rusa en Occidente". Estados Unidos vincula esta entidad con la televisión pro-Kremlin Tsargrad, inspirada en Fox News. Y un dato más: Mediapart, socio editorial de infoLibre, atribuye a Malofeev un papel decisivo en la obtención de un crédito de dinero ruso por parte de Marine Le Pen.

El informe del EPF otorga al conocido como "oligarca ortodoxo" un rol sobresaliente en el movimiento católico radical. Por ejemplo, lo sitúa como convocante de una "reunión secreta" en Viena (Austria) en 2014 que tuvo como orador estelar al ultranacionalista Alexandr Dugin, considerado un inspirador de Putin y una herramienta de su propaganda exterior. Además, el EPF atribuye a Malofeev la creación en Moscú en 2007 de la Fundación San Basilio el Grande, dedicada a la presión antiabortista. Se trata, según el Gobierno, de "una de las fundaciones privadas más grandes de Rusia".

Según el informe de agosto de 2021 del EPF, Malofeev ha usado como delegado internacional a Alexey Komov, un propagandista del Kremlin al que atribuye la condición de miembro de la Fundación San Basilio el Grande. Komov figura además como miembro de la dirección del Congreso Mundial de Familias y como responsable internacional de la Comisión Patriarcal para la Familia, la Maternidad y la Protección de la Infancia de la Iglesia ortodoxa rusa. Según el EPF, Komov es "el punto focal de las relaciones exteriores de la Iglesia ortodoxa rusa", cuyo patriarca (Kirill) está alineado con Putin.

Pero el dato clave sobre Komov, el que lo une a Arsuaga, es otro. El señalado como colaborador de Malofeev figura como integrante del patronato de Citizen Go, la organización internacional con base en Madrid presidida por Arsuaga que se dedica al lanzamiento de campañas de presión y agitación en 12 idiomas, entre ellos español, inglés y ruso. Komov está en el patronato junto al propio Arsuaga y otros seis miembros, todos ellos considerados "líderes sociales y expertos en temas de familia, vida y libertad".

Komov no ha tenido inconveniente en mostrarse como un fervoroso seguidor de Putin. Así lo hizo en el congreso de La Lega italiana, en diciembre de 2013, donde se llevó una ovación al afirmar que el 90% de la población rusa está contra el "pecado de la homosexualidad" y otra al presumir de la ley contra la propaganda gay de Putin. Luego, crecido, cerró su discurso puño en alto y exclamando: "¡Putin!".

La carta de 2013

Aquel congreso eligió líder de La Lega a Matteo Salvini, que se acabó convirtiendo en vicepresidente del Gobierno de Italia (2018-2019) y en el máximo valedor de los intereses del presidente ruso en la UE junto a la francesa Marine Le Pen. Los dos, Salvini y Le Pen, han sido acusados de actuar condicionados por la financiación rusa.

Pero, ¿y Hazte Oír y Citizen Go? ¿Han recibido financiación rusa?

Hay un documento que indica que Arsuaga lo intentó. Lo desveló Wikileaks, que en agosto de 2021 publicó 17.000 papeles internos de las dos organizaciones. Uno de ellos es una carta en inglés, firmada en París por Arsuaga el 4 de abril de 2013 [ver aquí]. Lleva un "plan de negocio" adjunto y va dirigida a Konstantin Malofeev, al que Arsuaga le pide dinero así: "Como sabe, estamos buscando socios para financiar el lanzamiento de Citizen Go. Gracias a Dios, ya hemos encontrado dos donantes que se han comprometido a ayudar a lanzar Citizen Go con 170.000 euros. Pero aún nos faltan 258.000 euros [...]. Espero que esté interesado en participar en el lanzamiento de este proyecto con una aportación inicial de 100.000 euros". Y le deja su e-mail y su teléfono.

Las primeras cuentas de Citizen Go, de 2014, recogen que la fundación ingresó en 2014 un total 937.439,15 euros, de los que 801.450,81 (85,49%) fueron "donativos puntuales", 133.476,51 "donativos regulares" (14,24%) y 2.511,83 (0,27%) "eventos y otros". ¿Entró ahí dinero de Malofeev? Hay un dato de interés. La investigación del EPF La punta del iceberg, basada en documentos secretos de las organizaciones católicas radicales, vincula la presencia en el patronato de Citizen Go de al menos dos miembros, Brian Brown y Luca Volontè, con el compromiso de sendas aportaciones anuales de las organizaciones ActRight (50.000 dólares) y Nova Terrae (12.000 euros), información que concuerda con la documentación filtrada por Wikileaks. ¿Ocurrió igual con Komov-Malofeev? infoLibre preguntó a Hazte Oír y a Citizen Go si han recibido dinero de Malofeev, sin respuesta [ver La Caja Negra]. El único pronunciamiento al respecto está en la web de Citizen Go [ver aquí]: "Citizen Go no ha recibido nunca donativos, por ninguna cantidad, provenientes de 'oligarcas' rusos, ni de ningún empresario o corporación relacionada con Putin o su gobierno". Hazte Oír-Citizen Go no responde directamente sobre Malofeev, ni en la web ni a preguntas de este periódico.

Relación con Vox

Nacida en 2001 con las simpatías del entonces presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y del sector más duro del PP de José María Aznar, cuyo estandarte era Jaime Mayor Oreja, Hazte Oír despuntó en las movilizaciones contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y la asignatura de Ciudadanía en la primera –y convulsa– legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Tras la llegada a La Moncloa en 2011 de Mariano Rajoy, comenzó a alejarse del PP, al considerar blanda su línea. La ruptura se consumó con la retirada de la Ley del Aborto de Alberto Ruiz-Gallardón en 2014.

Vox había nacido el año anterior, en 2013, el mismo año que Citizen Go. La relación entre el partido de Abascal y las organizaciones de Arsuaga es estrecha desde el origen de Vox. Es elocuente el listado de agraciados con los premios anuales de Hazte Oír, que han recaído en múltiples figuras que eran o han terminado siendo referentes de Vox, como Francisco Contreras (2014), Lourdes Méndez Monasterio (2016), Hermann Tertsch, Alicia Rubio (2017), Javier Ortega Smith (2018) y Francisco Serrano (2019). Han compartido movilización con Arsuaga dirigentes como Abascal y Rocío Monasterio, entre otros. El propio Abascal fue premiado por HO en 2012 por su papel como presidente de la fundación nacionalista Denaes.

En 2019 Open Democracy publicó una investigación que desvelaba lazos entre Hazte Oír y Vox. En conversación con un reportero que se hacía pasar por un contribuyente, Arsuaga se refería a Vox como "mis amigos". Ante la pregunta de cómo burlar la legislación de financiación de campañas, cómo donar a Vox más de lo permitido y cómo hacerlo anónimamente, Arsuaga –siempre según desveló Open Democracy– explicó: "Uno hace una donación a título privado a una organización sin ánimo de lucro, no es necesario que se sepa”. Añadía después que Citizen Go no canalizaría el donativo directamente al partido sino a “cualquier fundación a quien no le importe transferir los fondos a Vox… Esa es una muy buena opción”.

infoLibre preguntó a Vox si tenía constancia de que dinero con origen en Malofeev hubiera terminado en el partido. Como es habitual con el partido de Abascal, no hubo respuesta.

