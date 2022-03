Abascal tiene a un propagandista a favor de Putin en la dirección de Vox en Barcelona

Mientras Santiago Abascal acusa al Gobierno de España y a toda la izquierda de aliarse con Vladimir Putin, su partido, Vox, tiene un dirigente en la provincia de Barcelona que acredita una destacada trayectoria como defensor del líder autoritario que acaba de invadir Ucrania. Y no sólo eso: también como propagandista prorruso, azote de Ucrania, exaltador de la política exterior del Kremlin y divulgador de un pensador ultranacionalista considerado influyente en la deriva imperialista de Putin.

Jordi de la Fuente, que figura como vicesecretario de Organización del partido en Barcelona, es un divulgador en España de las ideas de Alexandr Dugin, un filósofo con influencia sobre Putin y sobre el Kremlin, al mismo tiempo que una herramienta de este para su propaganda exterior.

El dirigente de Vox en Barcelona acredita una trayectoria de defensa de Putin. En un acto en la Casa de Rusia de la capital catalana en octubre de 2016, expresaba su deseo de que el sistema de valores ruso se "contagie" a los países europeos a través de "partidos" que actúen como "caballos de Troya". Además, ha calificado de "cobarde" a Ucrania, ha acusado a Estados Unidos de querer cercar "el corazón de la Tierra" (Rusia) y ha afirmado que la UE pretende "explotar" y "parasitar" a Ucrania.

Al igual que Abascal, que también ha borrado un mensaje sobre Putin, De la Fuente ha suprimido al menos cinco tuits desde la invasión de Ucrania, todos ellos registrados y certificados por infoLibre. Pretendía ocultar dos asistencias a la Casa de Rusia en Barcelona y tres mensajes: uno rechazando las sanciones a Rusia por la anexión de Crimea, otro celebrando un éxito electoral de Putin y otro con el mensaje "Putin manda y no tu panda".

Vox identifica a De la Fuente como su vicesecretario de Organización al menos desde febrero de 2020. Desde esa fecha no consta que haya mantenido su actividad de propaganda prorrusa, ni que haya renegado de ella. Sólo esta semana, tras la invasión de Ucrania y con su partido lanzado contra la izquierda por su supuesta alianza con Putin, ha borrado al menos cinco mensajes, tratando de disimular su trayectoria de apoyo al Kremlin.

infoLibre trasladó a Vox a nivel estatal y en la provincia de Barcelona numerosas preguntas sobre los elementos informativos de este artículo, ofreciendo la oportunidad de dar réplica, explicación o versión. El partido no respondió. Este periódico también envió un amplio cuestionario a De la Fuente, que tampoco contestó [ver aquí todas las cuestiones planteadas a la formación de Santiago Abascal y a su dirigente en Barcelona]. En una breve conversación telefónica, De la Fuente no aceptó preguntas y señaló: "Mi única postura es la postura que tiene este partido. No estoy autorizado para responder".

El mensaje borrado de Abascal

Abascal prodiga desde la invasión rusa de de Ucrania, tanto desde Twitter como en el Congreso, mensajes sobre una supuesta alianza de la izquierda con Putin. Los ataques alcanzan al propio Gobierno de España.

Sánchez no está capacitado para liderar España en esta crisis.



Los aliados de Putin se encuentran dentro del gobierno de Sánchez, amparados por el Grupo de Puebla y sus intereses criminales.



Por culpa de Sánchez, el gobierno de España está a la vez con la OTAN y con Putin. https://t.co/PMg2p40NAN — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) February 25, 2022

Su estrategia está clara: trasladar la idea de que la izquierda juega en el equipo del país invasor y es su partido el que siempre ha sido firme contra el autoritario régimen ruso. El líder de Vox no quiere que nadie vincule a su formación con el presidente ruso, que ha seguido una estrategia de alianzas con partidos de extrema derecha para debilitar a la UE.

Un indicio de la incomodidad de Abascal es que ha borrado un tuit de 17 de noviembre de 2015 en el que, como explicaba infoLibre en esta información, reproducía un mensaje de Putin contra el terrorismo: "Os iremos a buscar al fin del mundo y, allí, os mataremos". A continuación, añadía: "Si vis pacem, para bellum". Es decir, "si quieres paz, prepárate para la guerra". Era un mensaje de clara sintonía con las palabras de Putin. Usuarios de Twitter le han recordado a Abascal el tuit tras su borrado.

Dirigente de Vox en Barcelona

Si Vox quisiera ocultar por completo las afinidades en su seno con Putin, tendría que borrar la trayectoria de Jordi de la Fuente, que al cierre de este texto se presentaba como vicesecretario de Organización en Barcelona tanto en Twitter como en Linkedin.

Vox lo presenta con ese mismo cargo al menos desde febrero de 2020, un mes antes de que se fotografiara con el propio Abascal.

De la Fuente es un dirigente destacado de Vox en Barcelona, como demuestran sus frecuentes apariciones en tertulias de Tevecat y su alto perfil en el conflicto de Nissan.

Pasado en el MSR

El dirigente de Vox, que también pasó por el partido Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada, tiene un pasado como militante "neonazi", como publicó La Marea en febrero de 2021. El artículo desvelaba que De la Fuente "fue uno de los líderes del Movimiento Social Republicano (MSR), un partido nazi-fascista de la corriente denominada nacional-revolucionaria que se disolvió en enero de 2018".

Esta información, que se suma a otras sobre miembros de Vox con trayectorias vinculadas a partidos neonazis [ver aquí y aquí], no provocó la dimisión ni el cese de De la Fuente.

Divulgador de Dugin

La pasada pertenencia al MSR no es el único episodio controvertido de la trayectoria de De la Fuente. El dirigente de Vox en Barcelona es también un defensor de Vladimir Putin. Sus mensajes sobre el presidente, alineados con el argumentario ruso, son los propios de un propagandista.

Además, es un divulgador en España de las ideas de Alexandr Dugin.

¿Quién es Dugin? Nacido en Moscú en 1962, este filósofo nacionalista es considerado tanto una influencia en el Kremlin y en Putin como una herramienta de Moscú para su propaganda exterior. Su grado de influencia es objeto de debate. "El cerebro de Putin", tituló en 2014 un perfil la revista Foreign Affairs. En 2019, The New York Times se hizo eco de su apodo de "Rasputin de Putin". El periodista Enric Juliana lo considera el "ideólogo oficial del Kremlin".

En una entrevista en Política exterior en 2018, Dugin afirmaba que Putin fue "influenciado" por sus ideas. En otra entrevista, en el El Confidencial en agosto 2019, decía: "Hay muchas cosas en común entre mi filosofía y la política estratégica de Putin". En un artículo en 2019 en Letras Libres, Nicolás de Pedro, analista en The Institute for Statecraft, afirmaba que Dugin no es el "gurú" ni el "filósofo de cabecera" de Putin, sino "uno de los instrumentos que utiliza el Kremlin" para su "acción encubierta en el exterior". En un análisis en El País el 11 de febrero, ya en plena crisis prebélica, el historiador y politólogo Antonio Elorza escribía que Dugin "proporciona a Putin la envoltura doctrinal para el soberanismo imperial": "Ambos convergen: Putin se alimenta de Dugin y luego este dota de argumento a las propuestas de Putin".

El nacionalismo de Dugin, su rechazo a las "élites globalistas" –término también usado por Abascal– y su oposición frontal al liberalismo le han valido la fascinación de sectores de la ultraderecha por toda Europa. Se trata de "una de las voces más prominentes en el debate ideológico de la extrema derecha global", escribe Pep Anton Ginestà en el informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español, publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo.

Ginestà, investigador sobre extrema derecha, anota en el informe que hay constancia de presencia de Dugin en España "por lo menos desde 1990, cuando fue invitado por [el] Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) y la Sociedad Thule". En los 90, siguiendo a Ginestà, se establece contacto entre el Partido Nacional Bolchevique ruso, del que el filósofo ejercía el "liderazgo intelectual", y organizaciones "nacional-revolucionarias" españolas. No obstante, según este investigador, fue a partir del desarrollo de su "cuarta teoría política", en 2009, cuando "un segmento nada desdeñable del tradicionalismo español se acercó a él y, por ende, al área de influencia de Rusia".

De la Fuente es uno de los ultraderechistas españoles seducidos por las ideas de Dugin y uno de los divulgadores de las mismas, junto a Josep Alsina y Juan Antonio Llopart, todo ello según Ginestà, que da a estos dos últimos mayor importancia que al hoy dirigente de Vox. De la Fuente ha difundido numerosos mensajes de respaldo y admiración hacia Dugin, al que considera, "con orgullo", uno de sus "maestros" y un miembro del "eje del bien". A diferencia de otros tuits sobre Putin y/o Rusia, De la Fuente no había borrado sus mensajes sobre Dugin al cierre de esta edición.

Escuchando al que considero, con orgullo, uno de mis maestros: @A_G_Dugin en las VIII #JornadasDisidencia pic.twitter.com/9kdnVqXWqh — de la Fuente (@JordidelaFuente) November 10, 2013

El dirigente de Vox en Barcelona figura como prologuista de las ediciones en español de al menos dos libros de Dugin, La geopolítica de Rusia. De la revolución rusa a Putin (2015) y Proyecto Eurasia. Teoría y praxis (2016), ambos en Hipérbola Janus.

Un acto en la Casa de Rusia

De la Fuente ha borrado mensajes de su cuenta de Twitter tras la invasión de Ucrania. Entre ellos, este, certificado por infoLibre antes de su eliminación.

Lo que pretendía ocultar el hoy dirigente de Vox era un acto celebrado el 24 de octubre de 2016 en la Casa de Rusia de Barcelona, una fundación para presentar a Rusia como "un estado moderno, dispuesto a colaborar en los ámbitos de ciencia y cultura, negocios e innovaciones tecnológicas". Inaugurada en 2011, es una iniciativa impulsada por un grupo de compañías y entidades rusas, entre las que destaca el banco Gazprombank.

El acto, que puede verse aquí íntegro en Youtube, consistió en la presentación de la obra Proyecto Eurasia. Teoría y praxis, de Dugin, con la participación de dos editores de Hipérbola Janus y del propio De la Fuente, en calidad de "licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Rusia y la Europa postsoviética".

Durante el acto, De la Fuente afirmó que sufrimos un "bombardeo" mediático, según el cual "los rusos son los malos, [...] matan niños y son muy serios". El prologuista mostró su afinidad con la crítica de Dugin al "liberalismo", que además ahora ve degradado en un "posmodernismo" con valores como lo que "los politólogos" llaman "el ecologismo radical, el animalismo más cerrado, el feminismo hembrista brutal, los movimientos proinmigración de igualitarismo total...". "Rusia se ve a sí misma como un frente de batalla total contra toda la decadencia que viene de Occidente", expuso De la Fuente, que defendió que tanto España como la UE debían estrechar lazos con Moscú.

Más de dos años después de la anexión de Crimea por Rusia, De la Fuente explicaba la visión de Moscú: "Ellos consideran que Ucrania es su patio trasero, que Ucrania ha sufrido una serie de intentonas golpistas combinando con la revolución naranja y finalmente con el Maidán para derribar los gobiernos que podrían estar más en línea hacia la política exterior de Moscú para imponer regímenes que estuvieran a favor de la Unión Europea, de estas estructuras globalistas. Entonces pues Rusia ha tenido que intervenir allí".

Casi al final del turno de palabras del público, un asistente preguntó a De la Fuente si la "espiritualidad" y la "influencia rusa" podrían "regenerar" a "Occidente". "Ojalá", contestó. A continuación dijo que su "deseo" es que la "espiritualidad", la "visión multipolar" y la "forma de entender las cosas" de Rusia se "contagie" mediante "partidos" que funcionen como "caballos de Troya".

Apoyo a Putin

De la Fuente es un defensor de Putin. Aunque como dirigente de Vox ha bajado su perfil sobre Rusia, quedan sus mensajes. O quedaban, porque ha borrado no menos de cuatro de apoyo a Putin o su régimen, si bien quedaron certificados antes de la supresión.

Veamos estos cuatro mensajes borrados. El primero: "La Unión €uropea se espabila rápido a 'imponer sanciones' a Rusia y las nuevas repúblicas en Ucrania. Para sancionar banqueros, nada" (12 de mayo de 2014). Otro: "En Rusia Putin sigue arrasando, el nacionalista Zirinovsky segundo. ¡Gran noche!" (18 de septiembre de 2016). En otro aparecía sonriente en unas jornadas gastronómicas en la Casa de Rusia (24 de noviembre de 2016). En el cuarto compartía una imagen del presidente ruso junto al mensaje "Putin manda y no tu panda" (12 de mayo de 2017).

También siguen publicadas, al cierre de esta edición, las apariciones de De la Fuente en calidad de experto en política internacional en Rusia Today, al menos tres en los meses de febrero y marzo de 2015.

En la primera calificaba de "cobarde" la "postura" de Kiev. La segunda sirvió al hoy dirigente de Vox, presentado entonces como "politólogo", para criticar la estrategia de Estados Unidos de cercar "el corazón de la Tierra", en referencia a Rusia. En la tercera señalaba que el motivo por el que la UE quiere integrar a Ucrania es "poder explotar" a "un nuevo mercado de trabajadores" y "parasitar un poquito más". "Y evidentemente está un interés geopolítico y geoestratégico por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos [...] para, como siempre, arrinconar a Rusia", añade, un relato alineado con la propagada rusa. En febrero de 2019 De la Fuente aún publicitaba su condición de fuente consultada por la "prensa de Rusia".