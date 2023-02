Díaz niega que congelar las hipotecas suponga impagos: "A veces siento vergüenza de lo que dicen los empresarios"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado este sábado en Valladolid que su propuesta de congelación de las hipotecas suponga fomentar la cultura de los impagos, como ha asegurado un dirigente de entidad financiera esta semana y que ha asegurado le han hecho "sentir vergüenza", recoge Europa Press.

Así lo ha lamentado Yolanda Díaz durante el primer acto de escucha de Sumar en Castilla y León, que se ha celebrado en Valladolid ante unas 1.500 personas, si bien otras tantas no pudieron acceder por completarse el aforo.

💬 @yolanda_diaz_: "Creo que es posible ganar el país, que es algo más que ganar las elecciones.



Ganar el país va de tener un proyecto de país y transformarlo en la próxima década."#Valladolid | DIRECTO: https://t.co/T8gbsfg63y pic.twitter.com/d7EtyIO69F — Sumar (@sumar) 4 de febrero de 2023

Allí, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha remarcado que "lo último que deja de pagar una familia es la hipoteca" porque "sabe las consecuencias que tiene en su vida", por lo que ha pedido a esos dirigentes que "tengan dignidad, se pongan al servicio de su país, paguen impuestos y congelen las cuotas de las hipotecas" porque, de lo contrario, ha advertido, "sí habrá impagos".

"A veces siento vergüenza de lo que dicen grandes dirigentes de estas compañías", ha remarcado, para incidir en la necesidad de que paguen impuestos porque, ha dicho, "hay un gran reto pendiente" que es la reforma fiscal que "no va de subir o bajar impuestos en las comunidades", sino que es necesario que paguen "más los que más tienen" y que, a su juicio, tienen en este país "grandes privilegios". Hablar de fiscalidad, ha argumentado Díaz, es hablar de derechos, de educación, de sanidad o dependencia.

Además, ha alertado de la "grave emergencia social" que vive el país en materia de vivienda, no solo con el pago de las hipotecas, sino también con los alquileres.

💬 @yolanda_diaz_: "La subida de las hipotecas es una losa pesada para las familias.



Hay que congelar las cuotas hipotecarias para proteger a las familias y para evitar riesgos mayores."#Valladolid | DIRECTO: https://t.co/T8gbsfg63y pic.twitter.com/kyctNeo2yG — Sumar (@sumar) 4 de febrero de 2023

En este sentido, ha indicado que "una de las tareas urgentes" es la de avanzar en la ley de la vivienda, para colocar a España a nivel europeo y para decirles a los fondos de inversión que "pongan a disposición de las familias una garantía habitacional". Además, ha apostado por que esa ley impulse un parque público de alquiler social.

"El escaparate de una futura pesadilla en España está en Castilla y León"

Díaz también ha señalado que "el escaparate de una futura pesadilla en España está en Castilla y León" con el gobierno en la Junta de Castilla y León del PP y Vox que ha permitido, ha subrayado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha advertido que "no es un moderado".

Asimismo, ha recordado que conoce "muy bien" a Feijóo, del que ha dicho: "no es verdad que sea moderado" como, a su juicio, demuestra que esté permitiendo que en Castilla y León su partido gobierne con la Vox y "vulnerando derechos de las mujeres" o permitiendo "sin inmutarse" que desaparezca el servicio de mediación de conflictos laborales, SERLA.

"Es responsabilidad de Mañueco y de Feijóo, que lo permite. Ellos son los responsables. Esta es la moderación de Feijóo, está en sus manos que mañana o el lunes les digan a los ciudadanos que van a restaurar servicio público fundamental".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha insistido en pedir a los ciudadanos que "no se crean el cuento de que Feijóo es diferente y moderado" y ha recordado su paso por la Xunta de Galicia, donde "puso la soga" para priorizar el pago de la deuda al mantenimiento de servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia. "No os creáis el cuento de la moderación de Feijóo porque no es real. El que veis es el que se posiciona en contra de la subida del SMI o de la revalorización de las pensiones", ha reiterado.

"Ese Feijóo es el futuro que nos espera si no sumamos, si no damos el paso, si no tenemos esperanza o si no somos capaces de decir qué pasaría si en España gobernaran hoy las derechas", ha remarcado.

En este punto, ha criticado la propuesta del PP de reservar el cuidado de las personas vulnerables a una multinacional que "incumple legislación", como es Glovo. Un modelo que, ha denunciado, es "de pura asistencia" a las personas vulnerables "no con derechos y dignidad, sino usando a grandes plataformas incumplidoras de derechos".

También se ha referido a la España vaciada que, a su juicio, tiene que encontrar una respuesta desde la economía y la industria, pero de manera "sostenible y ecológica" y, en todo caso, ha insistido, "el futuro de Castilla y León no puede pasar por que los jóvenes se exilien".

Por último, tras recordar a autores de la tierra como Rosa Chacel o Miguel Delibes, Yolanda Díaz ha lamentado los casi 40 años de políticas del bipartidismo en Castilla y León que, "con políticas idénticas", han asegurado que no puede haber servicios públicos en el medio rural. "Esto no es decente en una sociedad democrática", ha remachado.