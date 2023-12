Puente niega opacidad en las reuniones PSOE-Junts porque los acuerdos "acaban siendo públicos"

09:15 h

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser tras ser preguntada por los crímenes machistas producidos esta semana que "no hay un sistema perfecto": "España no es la misma de hace 20 años. Las mujeres denuncian, pero no todo lo que deberían denunciar. Tampoco su entorno. Es muy difícil de exigir que denuncien".

"Hay que redoblar todos los esfuerzos, hay mucho por hacer, aunque se ha avanzando mucho", ha explicado. "Lo que voy a intentar es mejorar la coordinación", ha admitido la nueva ministra que ha adelantado que se reunirá con el ministro del Exterior, Fernando Grande-Marlaska. "Hay que seguir manteniendo la presión institucional y social", ha asegurado.

Sobre la reunión con Marlaska, Redondo ha puesto de relevancia que el sistema VioGén funciona, pero ha adelantado que se quiere "reforzar". "Queremos ver donde se encuentran los fallos del sistema", ha asegurado. "Es una prioridad absoluta para todo el Gobierno", ha explicado.