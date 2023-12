Feijóo, sobre la comisión de trabajo con el PSOE: "No proceden paripés como hace con los independentistas"

09:20 h

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a condenar en una entrevista en Telecinco las palabras de Santiago Abascal en Argentina sobre Pedro Sánchez: "Las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido y aprovecho para volver a hacerlo. No tenemos nada que ver". El líder conservador también ha confirmado que el martes intervendrá en el Congreso durante el debate de la ley de amnistía.

Preguntado sobre una posible reunión con el presidente del Gobierno, Feijóo ha asegurado que no tiene noticias: "Yo no vengo a blanquear lo que hace Sánchez. Nosotros tenemos las instituciones para hablar, no necesitamos verificadores". "Paripés de comisiones de trabajo como hace con los independentistas, no procede", ha apuntado.