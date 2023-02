El PP califica la masiva marcha de este domingo de "griterío" y de "intento de crispar" de la izquierda

13:00 h

Más de 11.000 de perdonas han secundado este domingo la manifestación convocada por la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos contra los recortes en el servicio sanitario. La manifestación ha partido pasadas las 12.30 horas de la plaza del Cid en dirección a la plaza Mayor, encabezada por una pancarta con el lema "Atención Primaria Pública y de Calidad".

Entre los manifestantes se encontraban el presidente de la plataforma, el facultativo José Antonio Ayllón, así como el alcalde, Daniel de la Rosa, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero.

La marcha ha discurrido por las principales calles del centro histórico bajo gritos de "La sanidad pública no se vende", "Sanidad cien por cien publica" y "La sanidad no se vende, se defiende". Los manifestantes han portado además pancartas en las que se leía "Por la repoblación sanitaria en el medio rural", "Sanidad 100% pública", "No a los despidos de personal" y "Recuperación del Hospital Universitario de Burgos".

Desde la Plataforma por la Sanidad Pública han insistido en la necesidad de revertir la situación por la que atraviesa la Atención Primaria, que absorbe un alto porcentaje de casos que llegan hasta los servicios sanitarios y la importancia de dotar de más personal y recursos al sistema. También han reclamado la conclusión de las obras de construcción del nuevo centro de salud de García Lorca, así como la puesta en marcha del nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero.