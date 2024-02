Ayuso: "No he visto ningún giro en Feijóo. PSOE y Vox se están agarrando a un clavo ardiendo"

09:45 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco que no hay giro en la posición de Alberto Núñez Feijóo con respecto a Junts, la amnistía y el indulto. "Esto no es por la convivencia, es corrupción pura y duda", ha explicado la líder regional.

"Lo que le estoy escuchando decir todo el rato a Feijóo es que no se dan las condiciones y que no va haber ni amnistía ni indulto", ha admitido Ayuso que Moncloa está haciendo "un juego de trileros" con la amnistía. "El PP no ha hablado de ningún tipo de indulto" , ha insistido la presidenta madrileña que ha admitido que ella no ha escuchado en ningún momento a Feijóo hablar de indulto: "No he visto ningún giro. PSOE y Vox se están agarrando a un clavo ardiendo. No he visto a Feijóo decir nada distinto".

"Nosotros no estamos gobernando gracias a ellos", ha afirmado Ayuso que ha destacado el momento de esta polémica, en plena recta final antes de las elecciones gallegas. "Se está montando un pollo para meternos a todos en el mismo saco", ha explicado. "No estoy a favor de ningún tipo de indulto, porque no he visto que se hayan arrepentido. Es imperdonable", ha sostenido la líder conservadora.

Cuestionada sobre si Ayuso vería con buenos ojos ir de la mano de Junts para una moción de censura, ha defendido que "no iría con ellos ni a la vuelta de la esquina".

Preguntada por la muerte de dos guardias civiles este fin de semana en el Estrecho, Ayuso ha asegurado que su desprotección es "absoluta". "Debe ser el propio ministro [en referencia a Fernando Grande-Marlaska] el que tiene que dimitir o ser cesado", ha defendido al tiempo que ha afeado que no se mostrase solidariedad con las familias de los fallecidos durante la gala de los premios Goya.