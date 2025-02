El Ministerio de Trabajo confía en negociar con Hacienda para que el SMI no tribute

11:15 h

El que fuera seleccionador de España, Jorge Vilda, defiende durante su declaración en el juicio sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso que no presencio el beso: "Nadie le dio la mayor importancia". El entrenador explica que, tras la victoria y gran parte de la celebración, estuvo pendiente de su hija que tenía "problemas abdominales".

Según la versión de Vilda, se enteró en el avión de que se quiere hacer un comunicado de la propia Hermoso. "Antes de Doha, no vi que Rubiales hablara con Jenni. Él directamente no me dice que ella no quisiera salir. Yo deduzco por las conversaciones, que esto es así", explica.

Sobre sus conversaciones con el hermano de Jenni Hermoso, Vilda sostiene que fueron sobre "el futuro" de la jugadora: : "Fui a hablar con él para intentar normalizar la situación pensando en mi selección y en el futuro". Durante las preguntas de la fiscal, también afirmó que se arrepiente de no haberse preocupado por su jugadora tras lo sucedido: "Igual tendría que haberle preguntado".