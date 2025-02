Bruselas defiende que Putin no puede obtener "una recompensa" por su agresión a Ucrania

15:11 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que España cumple con la OTAN y que no necesita “recibir lecciones” al respecto de compromisos como el de dedicar un 2 % del PIB a gasto militar. “España es un país que no necesita recibir lecciones de nadie porque sabemos lo que tenemos que hacer”, indicó Robles ante la prensa en la sede de la Alianza Atlántica, preguntada por el hecho de que España aún no haya llegado al objetivo previsto para 2024 de que todos los aliados gasten un 2 % de su PIB en defensa.

“España es un aliado serio y comprometido”, aseguró la ministra española, que recalcó que hay más países que aún no han llegado a la meta del 2 %.

España ha trazado un plan para alcanzar ese objetivo en 2029, pero los aliados hablan de fijar un nuevo porcentaje de gasto en la cumbre de los líderes de la Alianza que tendrá lugar en junio en La Haya.

“Somos un aliado responsable y fiable y cumplimos nuestros compromisos. La posición de Estados Unidos es del 5 %; vamos a ver si en La Haya se llega a ese compromiso”, comentó.

Robles recalcó que, “hoy por hoy, el único compromiso que es vinculante, que se aprobó en su momento en el 2014, es el 2 %”.