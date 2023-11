Bruselas recibe del Gobierno la ley de amnistía para su examen

11:29 h

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado este martes de que, con los pactos de investidura firmados por el PSOE para que Pedro Sánchez pueda repetir como presidente del Gobierno, el poder judicial "puede acabar siendo un chicle" por el "grave menoscabo" que estos acuerdos suponen para la separación de poderes.

En este sentido, Garamendi, en declaraciones a la Cope y a RNE recogidas por Europa Press, ha destacado "la reacción unánime de los jueces y los funcionarios públicos" contra estos acuerdos, a la que se han sumado también los empresarios.

"No podíamos más que ponernos al lado de ellos y pedir la separación de poderes, y como consecuencia de ello, la igualdad entre los españoles", he explicado el presidente de la patronal.

"Cuando ves los acuerdos puedes decir, o no me creo nada, o como me crea todo, pues te pones a temblar", ha añadido Garamendi, que ha señalado que "hay un montón de temas" en ellos que ponen en alerta al mundo empresarial desde el punto de vista de la confianza" y de la necesaria seguridad jurídica, "empezando porque se rompe directamente lo que es el diálogo social".