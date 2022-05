Directo | Suecia anuncia formalmente que solicitará su ingreso en la OTAN

12:23 h

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que estará "totalmente planificada" la vuelta del rey emérito, Juan Carlos I, "y lo sabrán una parte del Gobierno y el PP". "No sé qué rayos habrán inventado para que vuelva, pero la vergüenza por su comportamiento no la van a hacer desaparecer venga o no venga", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la información sobre la conversación telefónica mantenida por el Rey con su padre, Juan Carlos I, en la que han acordado verse en Madrid cuando el emérito regrese a España. La conversación se habría producido este domingo durante el viaje de Felipe VI a Abu Dabi para trasladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan.