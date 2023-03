Lobato defiende que las subvenciones a las familias numerosas tengan un tope de renta

11:22 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha preguntado durante su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE cuál es el plan de la derecha y la ultraderecha "más allá de pedir elecciones anticipadas". "La derecha pide constantemente elecciones anticipadas para seguir dando la misma respuesta neoliberal a la que acostumbran", ha afirmado.

En este punto, el también secretario general socialista ha hecho referencia a la moción de censura de Vox de la próxima semana: " ¿Qué habría pasado si la moción de censura de Vox, la de hace dos años, llega a prosperar? Pues que no se hubiera subido el SMI, no se hubiera aprobado la reforma laboral, no se hubieran reformado las pensiones ni se hubieran aumentado las partidas de becas, y no se habrían aprobado los impuestos extraordinarios a los entidades financieras", ha explicado Sánchez.

"Estamos llevando al BOE todo lo que se movilizó durante los años de la crisis financiera", ha defendido Sánchez que ha recordado las mareas blancas, las protestas de estudiantes o las manifestaciones de pensionistas.