El PSOE presenta este martes su recurso contra la reforma del Senado del PP para dilatar la ley de amnistía

12:30 h

La líder de BComú y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha opinado este martes que el actual alcalde, Jaume Collboni, "falla" a los votantes socialistas al plantearse un pacto con Junts, con quién está negociando.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, la exalcaldesa ha lamentado que Collboni no haya negociado con los comuns, más allá de "reuniones informales", y que no haya respondido a propuestas concretadas presentadas por BComú.

"Si estas conversaciones existen con Junts, ya le digo que con nosotros no existen. Y, por lo tanto, me parece increíble. Pero sí que es coherente también con algunos gestos más simbólicos", ha afirmado.

Colau ha insistido en negociar para formar un gobierno entre el PSC, BComú y ERC, y ha dicho que los republicanos "no están cerrados" a entrar en el gobierno.

Aun así, ha afirmado que desde BComú están "muy decepcionados porque (Collboni) no ha hecho nada para tejer ninguna alianza de izquierdas, no ha hecho absolutamente nada", y también ha lamentado que no impulse políticas para la ciudad.