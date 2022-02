Directo | Johnson avisa de un momento "muy peligroso": "Estamos al borde de lo que podría ser una guerra en Europa"

12:00 h

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha advertido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, de que "la democracia no es que gobierne el PP sea cual sea el resultado" electoral, de cara a la reunión que ambos mantendrán este lunes.

"El lunes tendrá que explicar cuál es su posición", ha aseverado Tudanca momentos antes de participar en la inauguración del XIII Congreso de Juventudes Socialistas de Castilla y León del que saldrá reelegido el también senador por la Comunidad Fran Díaz.

En este sentido, ha instado a Mañueco a "decir si está dispuesto o no a darle entrada a Vox en las instituciones, si está dispuesto o no a negociar con los derechos de las mujeres y si está dispuesto o no a poner en tela de juicio el diálogo social y el papel de los sindicatos y los empresarios en la negociación de los avances sociales y económicos que necesita Castilla y León y si está dispuesto no entregarle las llaves de los presupuestos y los fondos europeos a la extrema derecha".