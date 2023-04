11:40 h

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha negado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cesara a la exministra de Exteriores Arancha González Laya después de que se lo pidiera Marruecos, defendiendo que el presidente del Gobierno es "libre" para hacer los cambios que considere en el Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado Bolaños en una entrevista en La 2 y Ràdio 4, recogida por Europa Press, sobre la información publicada esta semana por El Confidencial en la que aseguraba que Sánchez cesó a la por aquel entonces ministra de Exteriores una semana después de que se lo pidiera Rabat.

"No, no, le confirmo que en absoluto es así", ha dicho Bolaños rotundo al ser preguntado por este extremo. "Esta información pone de manifiesto que no conocen a Pedro Sánchez, que no recibiría presión ni influencia de ningún tipo para hacer los cambios en el Consejo de Ministros", ha recalcado.