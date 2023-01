Feijóo sostiene que en la marcha ultra de Madrid se ha defendido la democracia "con serenidad y argumentos"

15:18 h

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que "el procés no está ni vivo ni muerto, está en el congelador invernando", y ha dicho que solo podrán determinar si sigue en pie o no los ciudadanos con su voto. "Nadie puede certificar si el 'procés' ha acabado o no, solo lo pueden certificar los ciudadanos de Cataluña a través de su voto", ha defendido este sábado en una entrevista en El suplement de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha considerado que decir que el procés ha terminado es una provocación: "Si cualquier personaje, hasta el presidente del Gobierno español, se dedica a decir que ha terminado, yo creo que no solo es una provocación, sino que además es una irresponsabilidad y una falsedad".

Y ha insistido en que solo se habrá terminado "el día que la ciudadanía de Cataluña vote en las elecciones del Parlament y los partidos independentistas no tengan mayoría"

Pero ha recalcado que esto no ha pasado por ahora y, por tanto, "mientras no pase, el procés sigue existiendo y mientras haya mucha gente en Cataluña que quiera un futuro de independencia o autodeterminación esto estará sobre la mesa".