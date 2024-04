El PNV está dispuesto a dar más poder al PSE en un nuevo gobierno de coalición tras mejorar su resultado

10:07 h

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha reconocido que la posición del PSE-EE respecto a un nuevo acuerdo de Gobierno con el PNV "es clara y no merece la pena tratar de modificarla". En declaraciones a Radio Euskadi, el representante de la coalición soberanista ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo en las que la formación jeltzale superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento.

En este sentido, ha subrayado que la coalición soberanista está muy satisfecha tras haber logrado un "resultado histórico, con un crecimiento espectacular" y que abre "un panorama que es nuevo". "Hasta ahora había un partido político que vertebraba en el ámbito institucional y presentaba una hegemonía institucional clara y hoy hay dos fuerzas políticas abertzales que se miran a los ojos y que están prácticamente en un empate técnico", ha advertido.

Por otro lado, ha defendido que EH Bildu no debe tener "especial ansia" y ha recordado que el próximo Parlamento vasco "va a ser el más abertzale y soberanista de la historia, y también va a haber una mayoría absoluta de izquierdas". "Lo que está planteando la sociedad vasca es un mandato popular por avanzar en mayores cotas de soberanía y en políticas públicas más igualitaristas. La pregunta es cómo se va a gestionar este mandato popular. Y yo creo que esto tiene que dar paso a una nueva política que no esté basada en la exclusión, que esté basada en una gobernanza abierta y que realmente recoja ese mandato popular", ha argumentado.

Cuestionado por si se presentará a la investidura, Otxandiano ha señalado que "aún es pronto" para valorarlo y ha reiterado "la necesidad de cooperar para dotarnos de un proyecto de país sólido, progresista y soberanista en los siguientes cuatro años". "En base a la respuesta que obtengamos analizaremos cuál es la situación y cómo actuar de aquí en adelante", ha añadido.

Asimismo, ha sostenido que la posición del PSE respecto a un acuerdo con el PNV "es clara y no merece la pena tratar de modificarla porque no se va a modificar". "El PSE el único escenario que manejaba en campaña era en realidad reeditar el Gobierno de coalición con el PNV. Creo que no hay cambio en ese sentido, a no ser que ambos partidos se abran a tipo de gobernanza y haya un cambio en lo que han sido los últimos ocho años", ha añadido.