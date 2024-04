El Gobierno aprueba este martes un plan para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

10:30 h

La exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que no prevé la inestabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en función del resultado de las elecciones catalanas: "No la veo".

"No he visto nunca la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. No la he visto nunca. No la vi en la convocatoria de las gallegas. Creo que en la convocatoria de las gallegas, en realidad, no cambió nada. No la he visto en la convocatoria de las vascas. En las catalanas tampoco lo veo, francamente", ha asegurado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Pese a destacar la importancia que supondrá el resultado electoral en Cataluña, ha enmarcado en la normalidad que se hagan especulaciones pero ha querido repetir que no ve "la inestabilidad del Gobierno de España". Al preguntársele si se siente cómoda con el papel del candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, en la política española, considera que el protagonismo de cada uno "depende mucho más de las frivolidades y de la superficialidad en la que se mueve en muchas ocasiones el debate político" y defiende que lo importante es lo que voten los catalanes.

"El debate político a veces está un poco en el espectáculo. Y tal vez esto que usted me pregunta tenga mucho más que ver con lo mediático que con lo real. Pero bueno, las urnas catalanas están ya convocadas y lo único serio es lo que digan", ha zanjado.