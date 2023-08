La FIFA eleva la presión sobre Rubiales y le suspende para toda actividad relacionada con el fútbol

13:56 h

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha criticado este sábado la decisión de su jugador Borja Iglesias de no acudir a la selección española por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso mientras los actuales dirigentes de la RFEF sigan en el cargo. Durante la rueda de prensa antes del partido, el técnico ha afirmado que, aunque no le corresponde a él analizarlo, "creo que defender una selección siempre es lo máximo. No creo que sea una razón. Discrepo en eso con Borja".

"Uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independientemente de las estupideces de una persona”. Creo que Borja va a rectificar", ha explicado Pellegrini.