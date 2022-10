El PSOE y el PP pactan que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia en dos años

09:20 h

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha aclarado que solicitó su baja como militante de Ciudadanos (Cs) por correo electrónico tras su nombramiento como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía "por indicación" del secretario de Organización del partido, Carlos Pérez-Nievas, y no por "iniciativa propia" y ha dejado claro que quería "seguir siendo afiliado" porque no es incompatible con su nueva responsabilidad al frente de un "órgano independiente y colegiado" que no forma parte del Gobierno del PP.

Marín se ha pronunciado de este modo en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que la dirección de Cs desvelase que Marín se dio de baja como afiliado al partido 'naranja' el lunes 17, mismo día en que se conoció que aceptaba la Presidencia del CES de Andalucía a propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"No me doy de baja voluntaria, me lo pide el partido. Me lo pidió el secretario de Organización, Carlos Pérez-Nievas, el lunes pasado a las 22.30 horas. Me dijeron que había algunas personas en la Ejecutiva Nacional que no estaban de acuerdo con que ocupara este cargo y que sería conveniente que solicitara mi baja temporal para no perjudicar la imagen del partido", ha explicado Marín, antes de defender que "no haber cometido ningún tipo de infracción que no esté amparado en los estatutos en mi formación política" porque la Presidencia del CES andaluz "un órgano independiente y colegiado".