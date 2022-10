Bolaños desvela que el pacto con el PP iba a firmarse este viernes: "Teníamos reservados dos huecos en la agenda"

11:56 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el jueves por la mañana su disconformidad con el pacto que se estaba fraguando con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la comunicación, que han indicado que la dirigente madrileña le hizo saber desde Galicia, donde tenía programada una visita institucional al pueblo coruñés de Ordes, que le parecía "una barbaridad".

Fue antes de que, preguntada por el pacto por los periodistas, rechazase dar su opinión por "lealtad". "He dicho lo que corresponde a quien corresponde", señaló, para a continuación indicar que desde Madrid lo tienen "claro": "no al nacionalismo, no al racismo, no a los indultos porque volverán porque para eso se está pergeñando toda esta cuestión a manos de los independentistas", "no a la ruptura y a la venta de España, no al terrorismo y siempre sí a la libertad, a la democracia y a la ley".