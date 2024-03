El PP presenta este lunes un escrito en el Congreso pidiendo la dimisión de Armengol por el 'caso Koldo'

08:20 h

Un total de 49 de obispos españoles optan esta semana a ser elegidos nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la votación que tendrá lugar durante la 124 Asamblea Plenaria de Primavera, adelantada a marzo -del 4 al 8- en lugar de abril como es costumbre cuando hay que renovar los cargos de los órganos de gobierno de la CEE. El prelado elegido sustituirá al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que no puede ser reelegido por cuestión de edad.

Desde 2022, el Dicasterio de los Obispos no permite que sean elegidos para el cargo de presidente ni vicepresidente obispos mayores de 75 años -que ya tienen que haber presentado su renuncia al Papa- y recomienda encarecidamente que no sean seleccionados aquellos prelados que cumplirán esa edad dentro del mandato, según han recordado este jueves 29 de febrero fuentes de la CEE. Junto a ellos, no son elegibles los obispos auxiliares. Estas exclusiones dejan en un total de 49 el número de prelados elegibles si se atiende, además de la prohibición, la recomendación del Vaticano.

La plenaria también elegirá al vicepresidente, que debe someterse a los mismo criterios, y que sustituirá al cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, que tampoco puede repetir. También elegirá a los miembros de la Comisión Ejecutiva y a los presidentes de las comisiones episcopales. Una vez elegidos, formarán parte de la Comisión Permanente.

Los únicos cargos que no se renuevan en esta ocasión son los del secretario general, César García Magán, y el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ambos quinquenales y cuya renovación suele celebrarse en la plenaria de noviembre.