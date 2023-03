Belarra critica que el PSOE diga que es un partido feminista pero quiera volver al "Código Penal de la manada"

15:10 h

La secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha ironizado sobre la próxima ley de paridad que aprobará el martes el Consejo de Ministros y ha preguntado a Pedro Sánchez qué hacer allí donde las mujeres son más del 50%. Además le ha animado a reducir el Gobierno "garantizando la paridad": "Puede eliminar el mismo número de ministerios con malos ministros que con malas ministras".

Ha enfatizado en que "nadie ha asumido responsabilidades" por la ley de solo sí es sí, a pesar de que los 'populares' advirtieron de los posibles efectos de su aplicación. "Sánchez quiso seguir adelante, porque para él era más importante mantener el apoyo de una parte del Gobierno que los efectos que pudiese tener en las víctimas de agresiones sexuales", ha sostenido.

"Los hechos han demostrado nuestra advertencia, pero hasta ahora no han hecho absolutamente nada, sino que se sigue aplicando un Código Penal con más beneficios para los agresores sexuales que el anterior", ha aseverado Gamarra, cifrando en más de 720 los delincuentes sexuales beneficiados por la norma y de 74 los excarcelados.

Ha apostillado: "El tiempo sigue pasando y los agresores sexuales cometen delito tras los que se acogen a un Código Penal que Sánchez no ha querido rectificar". La ministra de Igualdad, Irene Montero, "sigue en el cargo una semana más y esto no debiera admitirse en un país como el nuestro".

Igualmente, ha considerado "inadmisible" que Montero "siga sentada en el Consejo de Ministros", mientras se opone a corregir el Código Penal para que no beneficie a los agresores sexuales por encima de las víctimas. "Las españolas no se merecen a esta mujer como ministra de Igualdad", ha zanjado.

Así, ha pedido al presidente del Gobierno de España que Irene Montero "no se siente en el Consejo de Ministros", porque no ha pedido disculpas y se opondrá a una reforma legislativa. "Esto no puede admitirse", ha remarcado.