El PP sostiene que el PSOE aprovecha el "ruido" del 'caso Koldo' para "tapar" la tramitación de la ley de amnistía

12:29 h

Los Comuns han registrado este martes en el Parlament una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2024. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la líder de los Comuns en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, mientras siguen las negociaciones con el Govern sobre las cuentas y mantienen como línea roja que la Generalitat descarte el proyecto del Hard Rock. Este lunes, la CUP también presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas, tras haber roto las negociaciones con el Govern, y emplazó a los comuns a presentar una también.

Albiach ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de estar "cautivo de una decisión que se tomó hace 10 años por convergentes, socialistas y el PP", y ha insistido en que para los Comuns es una condición imprescindible para negociar los Presupuestos que se descarte el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock. Preguntada por si una moratoria del PDU serviría para lograr su apoyo a las cuentas, la dirigente de los Comuns ha respondido que no negociará a través de los medios de comunicación y que esta propuesta no se les ha hecho: "No especularé".

Albiach ha tachado de disparate el proyecto del "casino más grande de Europa", y ha instado al PSC a explicar por qué quieren que se impulse y qué intereses tienen. Ha explicado que el motivo de presentar una enmienda a la totalidad este martes es técnica, ya que tenían de plazo hasta las 10.30 de este martes para presentar una enmienda a la totalidad a la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, y también han presentado enmienda al proyecto de ley de Presupuestos: "Lo queríamos hacer en pack".

También ha aclarado que eso no quiere decir que paralicen las negociaciones sobre las cuentas, ya que tienen "esperanza hasta última hora de que el Govern enmiende este error" de no descartar el Hard Rock. "Creo que el presidente debe poner límites al PSC y demostrar cuál es su modelo para Cataluña", ha reclamado Albiach, y ha insistido en que la decisión de retirar el PDU es política y no técnica como argumenta el Ejecutivo catalán. Además, ha sostenido que el Govern no deberá pagar "ninguna indemnización" por retirar el PDU, pero sí que ha avisado de que si el PDU sale adelante los costes de la indemnización se disparan, ha dicho textualmente.