El Ejército de Israel pide a los palestinos abandonar Rafá "inmediatamente" ante una inminente ofensiva

08:10 h

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este domingo que "lucharán hasta la victoria" contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) incluso si se quedan "solos", en referencia a la presión internacional para que cese su ofensiva sobre la Franja de Gaza.

"Desde aquí, desde Jerusalén, estoy enviando un mensaje muy claro: no encadenarán nuestras manos, e incluso si Israel tiene que quedarse solo, se quedará solo y seguirá luchando contra nuestros enemigos hasta la victoria", ha declarado durante un acto en conmemoración del Holocausto, según ha recogido el diario The Times of Israel.

Además, el jefe de Gobierno israelí ha manifestado que "ninguna presión" impedirá a Israel defenderse contra sus enemigos, y ha insistido en que lo harán incluso si tienen que hacerlo sin ningún apoyo.

El mandatario israelí también se ha referido a la posible emisión de una orden de detención en su contra por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI), expresando que iría contra el "más básico derecho" del país a defenderse, y que supondría una "mancha" en el Derecho Internacional. "Derrotaremos a nuestros enemigos genocidas. (...) Durante el Holocausto, estábamos silenciados e indefensos. No volveremos a esos tiempos oscuros", ha añadido.