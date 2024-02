Podemos denuncia la entrada forzada a sus despachos del Congreso

09:30 h

Turno ahora para las preguntas al ministro Félix Bolaños. Cinco diputados del PP van a cuestionar durante la sesión del control al titular de Presidencia y Justicia.

La primera es Cuca Gamarra que pregunta "¿hasta dónde van a ceder con tal de seguir en el Gobierno?": "Gobiernan para si mismos y para sus socios, para nadie más". "Ha dicho que esta no es la España real, quiero pensar que no está deslegitimando las elecciones del 23 de julio", responde Bolaños que pregunta a la número dos del PP qué reformaron de la Constitución si "no existía, según Feijóo".

El segundo es Miguel Tellado que cuestiona "¿qué entiende usted por terrorismo?". "Paren de banalizar el terrorismo. De tanto banalizarla, la palabra terrorismo ya no vale", pide Bolaños a la bancada del PP. "Si consideran que hubo terrorismo, ¿por qué se reunieron con partidos terroristas después del 23 de julio? Es que acaso somos todos terroristas si no apoyamos a Feijóo", critica el ministro.

El tercero es Antonio Hernando que pregunta "¿cuál es la posición del Gobierno ante la inclusión en una ley de amnistía de los delitos de alta traición al Estado?". "Los delitos de traición está expresamente excluidos de la ley de amnistía", asegura Bolaños que le vuelve a preguntar "por qué se sentaron con ellos después de las elecciones" si son terroristas. "Los españoles votaron y le dijeron a la oposición ultra que se queden cuatro años más en la oposición", concluye el ministro.

El cuarto es Elías Bendodo que cuestiona "¿va su Gobierno a seguir promoviendo el señalamiento a miembros de la carrera judicial?" tras asegurarle a Bolaños "menuda mañana lleva". "Me preguntan mucho, pero me escuchan poco", indica el ministro que apunta que el Ejecutivo no va a protagonizar ninguna campaña contra ningún juez, ni contra el Tribunal Constitucional, ni contra la Guardia Civil: "Las instituciones se respetan por parte de Gobierno". "La amnistía va a funcionar, al igual que funcionaron los indultos", concluye.

Y, por último, el quinto es Sergio Sayas que pregunta "¿qué entiende usted por "una España habitable"?". "Un país que crece cinco veces más que la media de la UE, uno que sube el salario mínimo, uno que acoge a todos", asegura Bolaños que aprovecha para recordar que Sayas cambió "de chaqueta" tras ser diputado de UPN y ahora del PP.