Sánchez, sobre el plan de defensa: "Europa y España deben adaptarse a la nueva realidad"

10:20 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que España es "un país pacifista", pero "ahí fuera no todos comparten esa misma visión. Y no podemos ser ajenos a ello". "Nuestro objetivo es protegernos, disuadir a aquellos que nos quieren mal, modernizar nuestras fuerzas armadas y mejorar sus condiciones", adelanta el líder del Ejecutivo que detalla que "no tocaremos ni gasto social ni subiremos impuestos".

Según detalla Sánchez, así se repartirá el plan de aumento del gasto en defensa, de 10.471 millones de euros: