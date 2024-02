Puente avisa de que "las fuerzas del orden tienen que actuar" si las protestas del campo bloquean España

11:09 h

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dado más credibilidad a la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que se opone a que Carles Puigdemont sea investigado por presunto terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, que a la posición de la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo, que sí abogan por encausar al expresidente catalán. "Lo relevante es que Carballo es el especialista", ha querido remarcar Puente, antes de añadir que "el Tribunal Supremo y los fiscales del Supremo no son los que conocen de los delitos de terrorismo", que donde se tramitan es en la Audiencia Nacional.

En declaraciones este jueves a Antena 3, recogidas por Europa Press, el ministro socialista ha insistido varias veces en que Carballo es el fiscal especialista en terrorismo y ha hecho hincapié en que pertenece a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de corte conservador, por lo que "no es sospechoso precisamente de ser un rojo peligroso".

Puente ha recordado que el fiscal de la AN trasladó al juez que instruye el caso de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, un informe "prolijo, largo, contundente" en el que "no" aprecia terrorismo en las protestas contra la sentencia del 'procés', sino desórdenes públicos agravados, y tampoco indicios para proceder contra Puigdemont. Sobre la discrepancia entre los fiscales del Supremo, el ministro ha incidido en que quien va a fijar postura a favor o en contra de investigar a Puigdemont es la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde, porque así lo establece el Estatuto Fiscal.

También ha incidido en que la Fiscalía fija su posición de manera jerárquica, es decir, que "no tiene que decidir necesariamente en función de las mayorías que se conforman en la junta de fiscales, sino con arreglo a Derecho". Preguntado si considera, como Pedro Sánchez, que en el proceso independentista catalán no hubo terrorismo, Puente ha dicho que respeta la opinión del presidente del Gobierno, pero que él personalmente prefiere no pronunciarse.