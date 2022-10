Directo | Turull asegura que Aragonès debe someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones

13:50 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado "toda la voluntad" de la formación nacionalista para negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez los presupuestos del Estado para 2023, pero ha advertido de que hoy en día "no cuentan" con el voto afirmativo del diputado en el Congreso, Néstor Rego, porque "no dan un trato justo a Galicia". "A día de hoy el proyecto de presupuestos del Gobierno central no puede tener el sí del BNG porque Galicia recibe un trato injusto, con la inversión estancada mientras otras comunidades tienen incrementos sustanciales", ha señalado Pontón, en referencia a Andalucía (2,3%), Cataluña (3,5%), Valencia (5%) o Madrid (13,4%).

Así, ha advertido de que el BNG "no puede permitir una nueva discriminación que ignora las necesidades del país". Para la portavoz nacionalista, además, hay un hecho que hay que "tener muy en cuenta", y es que las inversiones presupuestarias quedan "sin ejecutar en una parte muy significativa año tras año". "De forma sistematica, lo que está en el papel no pasa a la realidad, lo que supone una doble discriminación con los gallegos", ha denunciado.

Así, la dirigente nacionalista ha advertido de que el proyecto presentado por Moncloa tiene también "clamorosas ausencias" para Galicia en cuanto a proyectos estratégicos para Galicia, como son en particular infraestructuras como la salida ferroviaria desde Vigo para conectar con Portugal, finalizar el eje atlántico y dar una conexión modernizada por tren entre A Coruña y Ferrol, junto con poner en marcha un servicio ferroviario de cercanías que conecte la Galicia interior.