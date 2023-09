Belarra critica que 'Neurona' es un caso "fake" para perseguir a Podemos: "No es contra nosotras, es contra la democracia"

09:55 h

El exministro y excomisario europeo del PSOE, Joaquín Almunia, ha expresado su convicción de que "de momento" no hay condiciones para una amnistía "desde el punto de vista político del interés general de la sociedad" En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Almunia ha asegurado que deberá ser el Tribunal Constitucional, "en su caso", el que decida "en su día", si la amnistía que reclama el ex president de Cataluña Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, 'cabe o no' en la Constitución.

"No tengo conocimiento anticipado de lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional si el tema se le somete alguna vez. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra de la cabida dentro de la Constitución de una amnistía", ha añadido.

A su juicio, ese "no es el problema político" si no si "desde el punto de vista del interés general hay condiciones, dadas las circunstancias actuales, dado lo que escuchado hace pocos días por parte de Puigdemont, desde Bruselas, hay condiciones para una amnistía desde el punto de vista político del interés general de la sociedad". "Y yo creo que, de momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía", ha indicado.

El exministro socialista ha emplazado "a ver qué pasa en las próximas semanas y meses", "pero en este momento, yo no lo veo", ha reiterado. En su opinión, "lo importante es pensar de cara al futuro, de cara a esta legislatura que está empezando, si la situación en Cataluña va a seguir mejorando como lo ha hecho la legislatura anterior, la que acabó el pasado 24 de julio".