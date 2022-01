Directo | Podemos avisa al PSOE de que apartarse del "no a la guerra" en la crisis de Ucrania es un "grave error"

10:47 h

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reiterado este viernes que su formación votará que 'no' a la reforma laboral acordada entre Gobierno, sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, "si se mantiene como está", aunque ha matizado que su "posición no es estar en el no, sino mejorar" la reforma laboral que se ha planteado.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha afirmado que mantienen contactos con el Ejecutivo en torno a la reforma laboral y que dejaron muy clara su posición desde el inicio.