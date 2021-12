Directo | Casado acusa a Sánchez de usar a las comunidades de "escudos humanos" contra la pandemia

11:38 h

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha respondido veladamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien responsabilizó a los profesionales sanitarios de los centros de salud por el colapso que se está observando en las últimas semanas, debido al aumento de los contagios de covid-19.

"En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión, utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. Es tal cual", dijo este martes la presidenta madrileña en una entrevista en esRadio.