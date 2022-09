Directo | El PP dice que apoyará a Sánchez si "rectifica" su impuesto a energéticas para hacer "caja" y va en la línea de Bruselas

10:58 h

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descartado este jueves rebajar el IVA a más productos de la cesta de la compra, así como la propuesta de Podemos de topar la subida de las hipotecas.

Montero, en declaraciones a Antena 3, ha explicado que, en el caso del IVA de los productos alimenticios, la mayoría están ya en el tipo superreducido del 4% y ha añadido que este impuesto no se puede rebajar de forma generalizada ni graduar su rebaja en función de niveles de renta.

"El IVA es un impuesto indirecto, que tiene una reglamentación general. No podemos aplicar permanentemente de forma generalizada una rebaja fiscal ante cada problema porque eso implicaría que no tengamos capacidad de ayudar a quienes tienen más necesidades. Muchas veces se nos pide que las medidas estén proporcionadas a los niveles de renta, y este impuesto no lo permite", ha argumentado.