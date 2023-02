Igualdad ve "inexplicable que el PSOE decida romper" con la reforma del 'solo sí es sí' "teniendo opciones para el acuerdo"

10:20 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, votará a favor de la reforma de la ley del solo sí es sí, si mantiene el consentimiento y se ajusta la norma con el fin de evitar interpretaciones diversas de los jueces, pero no anunciarán su decisión final al respecto hasta que el texto no sea contrastado con los profesionales. Además, cree que el problema no radica en la interpretación de los jueces cuando existen "tantos y tantos casos" de reducciones de condenas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que desconocen el contenido de la propuesta del PSOE, "excepto ellos y seguramente Podemos". "No sabemos exactamente en qué va a quedar el asunto", ha indicado.

A su juicio, entre los socios de Gobierno "no pueden estar lanzándose la pelota unos a otros en los medios de comunicación". En este sentido, ha lamentado que lo debatan en la prensa y, además, lo conviertan "en algo más ideológico, incluso casi de toma de posiciones genéricas electorales, más que de contenido".

"Porque de contenido concreto y exactamente cómo van a quedar los artículos todavía no lo sabemos, y habrá que mirarlo con mucho detenimiento", ha manifestado.

Para Aitor Esteban, el problema se ha generado por la falta de una disposición transitoria, y ha considerado que la interpretación de los jueces no es ideológica porque "hay tantos y tantos casos que no se puede decir que simplemente los jueces van a la contra".