Montero reconoce "discrepancias fuertes" con el PSOE por el consentimiento en la reforma del 'sí es sí'

08:02 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que trabaja para llegar a un acuerdo entre los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, en la reforma de la ley del solo sí es sí, pero reconoce que la situación actual es de "discrepancia fuerte" entre ambos "en torno al consentimiento".

En una entrevista concedida a Telecinco, Montero ha señalado su principal objetivo proteger el consentimiento como centro de la ley y "no volver al modelo anterior basado en la violencia e intimidación" que lleva a las mujeres al "calvario probatorio de tener que probar con las heridas en el cuerpo si se resistieron lo suficiente".

A su juicio, la postura del PSOE en este sentido es consecuencia de la "presión" que sufre por la "ofensiva contra la ley" que, a su juicio, está ejerciendo "la derecha judicial, política y mediática". Aun así, ha insistido en que no contempla "otro escenario que no sea el acuerdo" con los socialistas en esta materia y ha asegurado que no quiere penar en que el principal partido de Gobierno se vaya a aliar con el PP en este tema.