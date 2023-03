Garzón avisa de que peligra la regulación de publicidad de alimentos a menores si no se acuerda este mes

07:59 h

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha advertido al PSOE, socio de Unidas Podemos del Gobierno de coalición, de que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil no verá la luz si no levanta el "veto" al real decreto antes de que finalice este mes, según han informado fuentes del Ministerio.

Para intentar llegar a un acuerdo para aprobar esta regulación, el ministro elevará a Presidencia del Gobierno, a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la necesidad de "desbloquear" el real decreto antes del 31 de marzo. Según Consumo, la norma permanece "bloqueada" tras el "veto" de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Industria, Comercio y Turismo, que emitieron informes negativos a la regulación.

Si el Gobierno de coalición finalmente no llega a un acuerdo antes del 31 de marzo, el real decreto que regula la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil, presentado por el Ministerio de Consumo, no verá la luz esta legislatura ya que, antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, deberá evaluarlo la Comisión Europea, que en el plazo de tres meses deberá comprobar que no haya vulneración de la libertad, tal y como recuerdan desde este ministerio.