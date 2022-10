El PSOE no tocará la autodeterminación de género en la ley trans

15:09 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es "posible", pero ha dejado claro que cumplir el "requisito de la despolitización" deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la juez Victoria Rosell. Además, ha indicado que en las negociaciones con el PSOE, el PP está hablando de requisitos, no de personas.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios antes de asistir a la cumbre de líderes del PPE que tradicionalmente se celebra en las horas previas al Consejo Europeo, al ser preguntado expresamente si ese acuerdo es inminente y si deben quedar fuera del próximo CGPJ perfiles como el de los jueces Rosell o José Ricardo de Prada.

El jefe de la oposición ha señalado que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que aquellas personas que tienen "cargos públicos o políticos" o los han tenido en los últimos meses, no podrían formar parte de esa renovación, si bien ha dicho que él no iba a entrar "en personas concretas". "Pero sí le digo que si llegamos a un acuerdo, cualquier persona que pueda ser candidata tiene que cumplir los requisitos de despolitización para formar parte de ese Consejo. Y si no los cumple, no podrá formar parte", ha abundado.