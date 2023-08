Sémper insiste en su llamamiento al PSOE y no da todo por perdido con el PNV

12:14 h

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha mostrado su apoyo a la jugadora de la selección española de fútbol, Jenni Hermoso, después de que la deportista haya pedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que "adopte medidas ejemplares" tras ser besada sin permiso por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la entrega de trofeos del Mundial. "No está sola. Solo sí es sí", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social 'X'.

"Culpar a las mujeres de las violencias que sufren ('lo iba buscando', 'no se apartó') o de lo que deciden hacer después (si no denuncia 'no era para tanto', si responde 'le deja caer', 'le va a joder la vida') es cultura de la violación. Jenni Hermoso no está sola. Solo sí es sí", ha afirmado la ministra.

Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, se producen después de que la jugadora se haya manifestado, a través de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) y su agencia de representación, para que velen por sus "intereses" y para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "adopte medidas ejemplares" al respecto.

"Uno de los elementos centrales del caso Rubiales es la impunidad con la que, al parecer, lleva comportándose así muchísimo tiempo. Esa es una de las cosas más importantes que nos ha traído el feminismo. Se acabó el silencio. Se acabó normalizar las violencias contra las mujeres", ha añadido por su parte la ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra.