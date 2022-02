Directo | Rufián, al Gobierno: "No se acaba el mundo. Mañana seguiremos hablando"

12:39 h

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado este jueves desde la tribuna del Congreso de los Diputados que el Gobierno no haya querido negociar el contenido de la reforma laboral, algo que también hizo Yolanda Díaz en una crítica velada a la formación independentista. "Nosotros respetamos enormemente a los agentes sociales, pero las leyes se hacen en el Congreso. Cuando vienes aquí diciendo 'esto es lo que hay y no se toca porque lo he pactado fuera', lo que estás haciendo es tratar al Congreso como un notario. Eso sienta un peligrosísimo precedente que no aceptamos", ha denunciado. Aun así, "seguiremos hablando", ha añadido. "No se acaba el mundo".