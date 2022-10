Directo | Pensiones, paro e intereses de la deuda se llevan más de 5 de cada 10 euros de gasto de los Presupuestos

16:28 h

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el "electoralista" proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez es "papel mojado" tras la "enmienda a la totalidad" de organismos como el Banco de España o la Airef. Es más, ha recalcado que esas cuentas públicas "hipotecan" a los españoles.

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Gamarra ha señalado que un Gobierno "serio y responsable" lo primero que habría hecho tras las "enmiendas a la totalidad" a los PGE que, en su opinión, han presentado el Banco de España, la Airef y el BBVA es "retirarlos" para plantear unas cuentas que "sí se adecuaran al escenario económico del año 2023". "No hacerlo demuestra que estamos ante unos PGE que ya son papel mojado, que no son realistas y que responden única y exclusivamente a la necesidad de servir al futuro de Pedro Sánchez, no a las necesidades del futuro de los españoles", ha manifestado.

En este sentido, la dirigente del PP ha recalcado que "para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa necesita estos Presupuestos, pero no son los que necesitan los españoles para hacer frente al duro año 2023 que se plantea".

Tras tildar de "electoralistas" los PGE, ha subrayado que "siguen ahondando en más gasto con una huida hacia adelante que lo único que hacen es hipotecar el futuro de los españoles". Según ha agregado, el país sigue "gastando más" de lo que tiene y la previsión de gasto es de 51.000 millones de euros, que hará que "en los últimos cuatro años el Gobierno de Pedro Sánchez se haya gastado 340.000 millones más".

Por lo tanto, ha recalcado que el Ejecutivo "sigue ahondando en el agujero fiscal", algo que, según ha explicado, significa "más deuda pública, que desde junio del año 2018 se ha incrementado en más de 280.000 millones de euros". Gamarra ha insistido en que los PGE no son "realistas" e "hipotecan el futuro de los españoles", sin "resolver sus necesidades". "Solo tienen español que se va a beneficiar de ello: Pedro Sánchez para seguir estando en la Moncloa", ha enfatizado.