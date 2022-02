Directo | Montero se une a Lastra y acusa al PP de haber pagado por el 'no' de los diputados de UPN a la reforma laboral

10:32 h

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha señalado este lunes que los socios de investidura del Gobierno se opusieron a convalidar la reforma laboral de manera inexplicable y por eso tuvieron que buscar los apoyos de otros partidos minoritarios como UPN, que finalmente cambió el sentido del voto y no apoyó la reforma. Así, ha indicado que aunque los socios de investidura votaron en contra "afortunadamente para ellos" se aprobó.

En declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, Bolaños ha indicado que no se trataba de si en la negociación se fiaban o no de UPN sino que no había otra mayoría posible. "Lo que se llama mayoría natural o bloque de investidura no existía en esta ocasión", ha afirmado por lo que se hubieran tenido que rendir.

"ERC, PNV y otros estaban en contra de la reforma laboral por motivos en mi opinión, inexplicables. Afortunadamente para ellos la reforma laboral salió adelante, no hay más que ver la cara que tenían", ha añadido, en referencia al momento de la votación del pasado jueves cuando, en un principio debido a la confusión, pareció que el decreto caía. Finalmente fue aprobado gracias al voto erróneo de un diputado del PP.