El Senado confirma la fecha del martes 18 de octubre para el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo

11:58 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes que, a su juicio, está "en vigor" un nuevo pacto del Tinell "no escrito", acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "repetir los errores del pasado" al excluir al PP de varios asuntos, como ocurrió en esta alianza en Cataluña que dio lugar al tripartito.

"Sánchez hace caso omiso a las enseñanza de la Historia y repite voluntariamente los errores del pasado. Hoy está en vigor un pacto del Tinell no escrito. Se considera que en aquellos temas de Estado en los que el PP no es necesario, no se le llama, y solo en los temas de Estado en los que nuestro partido sí es necesario por imperativo legal, se nos llama", ha defendido Feijóo en un desayuno-coloquio organizado por El Mundo.

Desde aquí, Feijóo ha cargado contra el PSC y su líder, Salvador Illa, por intentar asegurar la "continuidad" del independentismo tras la crisis entre ERC y Junts. En este punto, además, ha acusado a Sánchez de "trasladar los males de la política catalana a la política española".