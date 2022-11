El Gobierno mantiene la puerta abierta a que se reforme la malversación en el Parlamento

10:35 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes que se puede estar en contra de una "decisión política" como la reforma del delito de sedición, pero ha señalado que el orden constitucional está protegido en España y no se verá afectado por este cambio en el código penal.

"La reforma de la sedición es una decisión política y se puede o no estar de acuerdo con ella, es legítimo que haya personas que no estén de acuerdo con ella. Con toda contundencia, los que se oponen a la reforma lo hacen con razones que no se corresponden con la realidad", ha afirmado la titular de Defensa antes de la reunión de ministros europeos del ramo en Bruselas.

En este sentido, Robles ha declarado que el orden constitucional en España está "blindando", pues la carta magna queda "perfectamente protegida" pese a la reforma de este delito que puede beneficiar a los líderes independentistas responsables del procés en Cataluña.