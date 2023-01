Sánchez destaca la gestión del Gobierno ante la inflación como su principal baza de cara a las generales

08:00 h

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que tanto Vox como PP, los partidos que forman el Gobierno de coalición de la comunidad autónoma, han comunicado de manera distinta "medidas idénticas" en relación al paquete de medidas antiaborto anunciado por él mismo el pasado jueves.

"Aquí hay un falso debate sobre la obligatoriedad o no de esas medidas y la pregunta que me surge es: si una orden del consejero no es obligatoria, ¿para qué sirven las órdenes de los consejeros?", ha reclamado este lunes en una entrevista en 7NN recogida por Europa Press.

Según ha explicado, las medidas anunciadas —entre las que se encuentran un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D o proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios— no serían imperativas para las mujeres embarazadas pero sí para los médicos a quienes se les soliciten.